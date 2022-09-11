Bel çevresi insülini tetikliyor

İnsülin direnci ile karın bölgesindeki aşırı yağlanma paralel oluşuyor. Bel ve boyun ne kadar kalın ise pankreas o kadar fazla insülin salgılıyor anlamına geliyor. Prof. Osman Erk, “Bel ve karında biriken yağlar, kalça ve basenlerde biriken yağlardan daha tehlikeli. Bel ne kadar kalın ise ömür o kadar kısalıyor” dedi.
İnsülin yağ depolayan, vücutta inflamasyon ve oksidatif strese yol açan bir hormon olarak biliniyor. İnsülin direnci ise, bu hormona karşı karaciğer, kas ve yağ dokusu gibi yapılarda oluşan biyolojik bozulmayı ifade ediyor. Bozulma oluştuğunda kan şekeri düzeyi yükseliyor ve bu duruma cevap olarak pankreas daha fazla insülin sentezlemeye başlıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, son dönemde pek çok vatandaşın yaşamını etkileyen insülin direnci rahatsızlığını Yeni Şafak’a yazdı.
KARIN YAĞLANMASINA DİKKAT
İnsülin direnci ile karın bölgesindeki aşırı yağlanma paralel oluşuyor. Bel ve boyun ne kadar kalın ise pankreas o kadar fazla insülin salgılıyor. Bel ve karında biriken yağlar, kalça ve basenlerde biriken yağlardan daha tehlikeli. Bel ne kadar kalın ise ömür o kadar kısalıyor. İnsülin yüksekliği kronik hastalıkların en sık nedeni. İnsülin aynı zamanda böbreklerden sodyum emilimine neden oluyor. Sıvı ve kilo artışı, hipertansiyon ve kalp yetersizliği gelişebiliyor. En uzun yaşayanlar, en az şeker tüketen ve insülin seviyeleri en düşük olan insanlardan oluşuyor.
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İNSÜLİN YÜKSEKSE VÜCUT HASTADIR
İnsülin direnci ile birlikte vücut kas kaybedip yağlanıyor. Karaciğer en fazla yağlanan organlardan biri olurken, insülin direnci hipoglisemi ataklarına yol açtığı için kişi sık sık yeme ihtiyacı hissediyor. İnsülin seviyesi ne keder yüksek ise insülin direnci o kadar fazla oluyor. Bu direnç vücudun tüm hormonal dengesini olumsuz etkiliyor. Tiroid fonksiyonları bozuluyor, polikistik over hastalığı ve kısırlık gelişebiliyor. İnsülin direnci ve diyabeti önlemek için tiroid hormonları ve stres hormonlarının normal olması gerekiyor. Kronik stres, kan kortizol düzeyini arttırıyor. Yüksek insülin değerleri kalp damar hastalıklarının da habercisi.
İNSÜLİN VE HASSASİYET
Fazla yememek, zaman zaman aç kalmak insülin hassasiyeti oluşturarak, ömrü uzatıyor. Farelerle yapılan deneylerde haftada 2 gün aç kalan farelerin hastalıklarının azaldığı ve ömürlerinin uzadığı tespit edildi. Akşam saat 18 ve 20’den sonra yemek yemeyerek 12-14 saat aç kalmak ve uyku vücudu yeniliyor. Tam tahıl, sebze ve meyve, düşük yağ, baklagiller ve lif, düşük glisemik indeks, magnezyum, kalsiyum, krom, çinko ve B vitaminleri insülin hassasiyeti oluşturabiliyor.
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HAYVANSAL PROTEİN DİRENCİ TETİKLİYOR
Hayvansal proteinlerin fazla alınması karaciğerde kolesterol yapan enzimleri uyarıyor. Süt ve süt ürünlerinde bulunan büyüme hormonları bu rahatsızlığa yol açabilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hastalığı olumlu etkiliyor. Organik beslenmek, yağ, tuz ve şekeri azaltmak, sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak, düzenli spor, kaliteli uyku insülini kontrol altına almakta hayati önem taşıyor.
İŞTE DİRENÇ KAYNAKLARI
Sıvı şekerli içecekler, rafine karbonhidrat, tatlandırıcılar, trans yağlar, soya, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde bulunan omega 6’lar, kronik infeksiyonlar, bakteriyel endotoksinler, çevresel toksinler (PCB, tarım ilaçları), kronik stres, hareketsizlik, doymuş yağlar, Alkol (>30 gr/gün), lif eksikliği, gıda hassasiyetleri (yumurta, mısır, fıstık), gıda alerjileri, arsenik, civa, kurşun gibi ağır metaller, beslenme bozukluğu, fazla hayvansal protein ve tuz, hareketsizlik ile ilaçlar, vücutta insülin direncine yol açan etkenlerin başında geliyor.