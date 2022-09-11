Bel çevresi insülini tetikliyor

İnsülin yağ depolayan, vücutta inflamasyon ve oksidatif strese yol açan bir hormon olarak biliniyor. İnsülin direnci ise, bu hormona karşı karaciğer, kas ve yağ dokusu gibi yapılarda oluşan biyolojik bozulmayı ifade ediyor. Bozulma oluştuğunda kan şekeri düzeyi yükseliyor ve bu duruma cevap olarak pankreas daha fazla insülin sentezlemeye başlıyor. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, son dönemde pek çok vatandaşın yaşamını etkileyen insülin direnci rahatsızlığını Yeni Şafak’a yazdı.

Prof. Dr. Osman Erk

KARIN YAĞLANMASINA DİKKAT

İnsülin direnci ile karın bölgesindeki aşırı yağlanma paralel oluşuyor. Bel ve boyun ne kadar kalın ise pankreas o kadar fazla insülin salgılıyor. Bel ve karında biriken yağlar, kalça ve basenlerde biriken yağlardan daha tehlikeli. Bel ne kadar kalın ise ömür o kadar kısalıyor. İnsülin yüksekliği kronik hastalıkların en sık nedeni. İnsülin aynı zamanda böbreklerden sodyum emilimine neden oluyor. Sıvı ve kilo artışı, hipertansiyon ve kalp yetersizliği gelişebiliyor. En uzun yaşayanlar, en az şeker tüketen ve insülin seviyeleri en düşük olan insanlardan oluşuyor.

REKLAM

İNSÜLİN YÜKSEKSE VÜCUT HASTADIR

İnsülin direnci ile birlikte vücut kas kaybedip yağlanıyor. Karaciğer en fazla yağlanan organlardan biri olurken, insülin direnci hipoglisemi ataklarına yol açtığı için kişi sık sık yeme ihtiyacı hissediyor. İnsülin seviyesi ne keder yüksek ise insülin direnci o kadar fazla oluyor. Bu direnç vücudun tüm hormonal dengesini olumsuz etkiliyor. Tiroid fonksiyonları bozuluyor, polikistik over hastalığı ve kısırlık gelişebiliyor. İnsülin direnci ve diyabeti önlemek için tiroid hormonları ve stres hormonlarının normal olması gerekiyor. Kronik stres, kan kortizol düzeyini arttırıyor. Yüksek insülin değerleri kalp damar hastalıklarının da habercisi.

İNSÜLİN VE HASSASİYET

Fazla yememek, zaman zaman aç kalmak insülin hassasiyeti oluşturarak, ömrü uzatıyor. Farelerle yapılan deneylerde haftada 2 gün aç kalan farelerin hastalıklarının azaldığı ve ömürlerinin uzadığı tespit edildi. Akşam saat 18 ve 20’den sonra yemek yemeyerek 12-14 saat aç kalmak ve uyku vücudu yeniliyor. Tam tahıl, sebze ve meyve, düşük yağ, baklagiller ve lif, düşük glisemik indeks, magnezyum, kalsiyum, krom, çinko ve B vitaminleri insülin hassasiyeti oluşturabiliyor.

REKLAM

HAYVANSAL PROTEİN DİRENCİ TETİKLİYOR

Hayvansal proteinlerin fazla alınması karaciğerde kolesterol yapan enzimleri uyarıyor. Süt ve süt ürünlerinde bulunan büyüme hormonları bu rahatsızlığa yol açabilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları hastalığı olumlu etkiliyor. Organik beslenmek, yağ, tuz ve şekeri azaltmak, sigara, alkol ve uyuşturucudan uzak durmak, düzenli spor, kaliteli uyku insülini kontrol altına almakta hayati önem taşıyor.

İŞTE DİRENÇ KAYNAKLARI

Sıvı şekerli içecekler, rafine karbonhidrat, tatlandırıcılar, trans yağlar, soya, mısır, ayçiçeği gibi bitkilerde bulunan omega 6’lar, kronik infeksiyonlar, bakteriyel endotoksinler, çevresel toksinler (PCB, tarım ilaçları), kronik stres, hareketsizlik, doymuş yağlar, Alkol (>30 gr/gün), lif eksikliği, gıda hassasiyetleri (yumurta, mısır, fıstık), gıda alerjileri, arsenik, civa, kurşun gibi ağır metaller, beslenme bozukluğu, fazla hayvansal protein ve tuz, hareketsizlik ile ilaçlar, vücutta insülin direncine yol açan etkenlerin başında geliyor.

REKLAM

FOTOĞRAF 10 Son yılların en popüler tıbbi terimlerinden olan insülin direnci, vücuttaki şekeri düzenleyen insülin hormonunun görevini yerine getirmekte güçlük çekmesi olarak tanımlanıyor. Ailesinde diyabet hastalığı sık görülenlerde, gebelikte kan şekeri yüksek olan kadınlarda, dört kilogramın üzerinde bebek doğuran kadınlarda, bel çevresi 80cm’nin üzerinde olan kadınlar ile 90 cm’nin üzerinde olan erkeklerde insülin direnci oluşuyor. İnsülin direnci bir hastalık olmasa da diyabet, metabolik sendrom, obezite, kalp-damar hastalıkları, infertilite ve polikistik over sendromu gibi birçok hastalığa zemin hazırlayan önemli bir durum. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek, insülin direncinin neredeyse hep birlikte görüldüğü obezite ve tip 2 diyabetin toplumda görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek, “Öyle ki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2019 yılı raporuna göre; Avrupa’da obezite görülme sıklığı sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu artış oranlarını değişen sosyoekonomik koşullarla açıklamak mümkündür. Gelişen teknoloji, giderek belirsizleşen çalışma saatleri, eviş yeri ayrımının ortadan kalkması sonucu daha az hareket edip daha az kalori yakıyoruz. Ayrıca güvenilir gıdaya ulaşım hem ekonomik imkansızlıklar hem çevre kirliliği ve iklim değişiklikleri ile her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Güvenilir gıdaya ulaşamamak demek ya basit karbonhidratlı ucuz gıdaya yönelmek ya da havamıza, suyumuza ve toprağa karışmış endokrin bozuculara daha çok maruziyet demektir” diyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek, insülin direncinin neredeyse hep birlikte görüldüğü obezite ve tip 2 diyabetin toplumda görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çekerek, “Öyle ki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2019 yılı raporuna göre; Avrupa’da obezite görülme sıklığı sıralamasında ilk sırada yer alıyoruz. Tüm bu artış oranlarını değişen sosyoekonomik koşullarla açıklamak mümkündür. Gelişen teknoloji, giderek belirsizleşen çalışma saatleri, eviş yeri ayrımının ortadan kalkması sonucu daha az hareket edip daha az kalori yakıyoruz. Ayrıca güvenilir gıdaya ulaşım hem ekonomik imkansızlıklar hem çevre kirliliği ve iklim değişiklikleri ile her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Güvenilir gıdaya ulaşamamak demek ya basit karbonhidratlı ucuz gıdaya yönelmek ya da havamıza, suyumuza ve toprağa karışmış endokrin bozuculara daha çok maruziyet demektir” diyor. DONDURMA VE SOĞUK İÇECEKLERE DİKKAT<br><br>Yaz sıcaklarında serinleten içeceklerin ve dondurmaların içeriklerine dikkat edin. Tatlandırıcı şuruplar, şeker ve krema katkısı olmayanları tercih edin. HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN<br><br>Hazır gıda, paket ürünlerinden mümkün olduğunca uzak durun. Özellikle pandemi döneminde evlerde kapalı kalınca, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte ev dışı beslenme çok arttı. Katkı maddeli, şeker ya da hamur içerikli, yoğun işlemden geçmiş ürünler ev dışı beslenmenin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bunların yerine yeterli protein, yağ ve lif içeren, karbonhidrat ihtiyacının tam taneli tahıllar, meyve ve sebze gruplarından sağlandığı öğünleri tercih edin. HAFTADA EN AZ 3 GÜN SPOR ŞART<br><br>Haftada en az 3 gün, tempolu olmak koşuluyla; yürüyüş, yüzme, bisiklet, koşu ve ip atlama gibi orta yoğunluklu aktiviteler yapmayı alışkanlık edinin. Egzersiz süresi günlük 30 dakikanın, bir haftalık toplamda da 150 dakikanın altında kalmamalı. AKŞAM YEMEKLERİNİ UZATMAYIN<br><br>Geç saatlere kadar yemek yemekten kaçının. Yaz mevsiminde uzayan akşam yemeklerinin sıklığına dikkat edin. Akşam yemekten sonra masum bir atıştırmalık olacağını düşündüğümüz glisemik indeksi yüksek meyvelerin miktarına dikkat edin; meyveler kabaca bir avuç içini geçmemeli. UYKUSUZ KALMAYIN<br><br>Gece saatlerinde uyanık olmak, stres hormonlarının uyku sırasında beklenen düşüşünün görülmemesine, buna ikincil olarak glukoz ve insülin düzeylerinde artışa neden oluyor. Uyku problemlerine karşı; teknolojik ilerleme ve uzaktan çalışma nedeniyle belirsizleşen çalışma saatleri ile dinlenme saatlerinin yeniden düzenlenmesi önem taşıyor. Riskli grupta iseniz hekim görüşü almanız çok önemli. Ailenizde diyabet öyküsü fazla ise kilo fazlalığınız varsa ya da bel çevreniz kalınsa, bebeğiniz 4 kg’nin üzerinde doğmuş ise, gebelik sürecinde şeker yükleme testi sonuçları yüksek çıktıysa, adet düzensizliği, tüylenme ve aşırı sivilce problemleriniz varsa, hekime başvurmayı ihmal etmeyin. BU BELİRTİLERE DİKKAT<br><br>Yağ, kas ve karaciğer dokularında hücre içine glukoz alımını sağlayan insülin hormonu, enerji metabolizmasındaki hücre içi olayları başlatıyor. İnsüline direnç geliştiğinde hem insülinin hücresel etkisinde azalma oluyor ve glukoz hücre içine alınamıyor hem pankreas bezinden aşırı insülin salınımı oluyor. Glukoz ve insülin dengesindeki bu değişimler nedeniyle; sık acıkma, bel çevresinde yağlanma, yemek sonrası uyku hali ile bitkinlik, terleme, adet düzensizlikleri, aşırı tüylenme, sık ve yaygın sivilcelenme gibi sorunlar gelişebiliyor. Uzmanlardan kritik insülin direnci uyarısı Son yılların en popüler tıbbi terimlerinden olan insülin direnci, vücuttaki şekeri düzenleyen insülin hormonunun görevini yerine getirmekte güçlük çekmesi olarak tanımlanıyor. Ailesinde diyabet hastalığı sık görülenlerde, gebelikte kan şekeri yüksek olan kadınlarda, dört kilogramın üzerinde bebek doğuran kadınlarda, bel çevresi 80cm'nin üzerinde olan kadınlar ile 90 cm'nin üzerinde olan erkeklerde insülin direnci oluşuyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder