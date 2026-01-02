Bilecik’te bir yılda 4 milyona yakın insan muayene oldu

Bilecik’te 2025 yılı sağlık hizmetleri verileri açıklandı. Verilere göre, kent genelinde bir yıl içinde 3 milyon 959 bin 812 muayene yapılarak yaklaşık 4 milyon kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Sağlık hizmetlerinin sadece hastanelerle sınırlı kalmadığı Bilecik’te, 17 bin 519 hasta sağlık ekiplerince taşınırken, 54 bin 50 ameliyat gerçekleştirildi. Evde sağlık hizmetleri kapsamında 802 hasta düzenli olarak takip edilirken, bu hastalara yönelik 2 bin 396 ev ziyareti yapıldı. Acil sağlık hizmetlerinde ise 112 ekipleri 23 bin 352 vakaya müdahale etti. Aile hekimliklerinde yapılan muayene sayısı da 1 milyon 900 bin 68 olarak kayıtlara geçti.