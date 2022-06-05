“Bilinmeyene Doğru” bir seçki

Salt’ın Varşova Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle gerçekleştirdiği sergisi Bilinmeyene Doğru, 1989 sonrası dünyada sanatın, yerleşik tarihsel ve kültürel anlatıları kırma, bilinenin ötesine, başka öznellik ve anlatılara alan açma potansiyeline odaklanıyor. Sanatta belgesel ve arşivin güncel olanla değişen, canlı yapısının öne çıktığı sergi; toplumsal iktidar mekanizmaları ile gündelik yaşam, müesses tarih ile öznel bellek, bilgi rejimleriyle bilinçdışı arasındaki gerilim ve çelişkilerin izini sürüyor.

Salt’ın Beyoğlu ve Galata yapılarına yayılan Bilinmeyene Doğru sergisinde Diane Severin Nguyen, Nathalie Djurberg, Agnieszka Polska, Józef Robakowski, Duncan Campbell, Deimantas Narkevičius, Shana Moulton, Jananne Al-Ani, Oleksiy Radinsky, Neil Cummings ve Marysia Lewandowska’nın işleri yer alıyor. Adını, Deimantas Narkevičius’un, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 20. yıl dönümü vesilesiyle ürettiği işinden alan sergi, eski Doğu Bloku’ndan günümüz Doğu Avrupa’sına uzanan bir toplumsal panorama da sunuyor. Salt’ın, Varşova Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle düzenlediği Bilinmeyene Doğru sergisi 14 Ağustos 2022 tarihine dek ziyaret edilebilir.