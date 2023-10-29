Bir asır önce Peygamber Ocağı’nda ne pişerdi?

Savaş, çoğu zaman stratejidir. En önemli parçası da iaşedir. Askerin karnını doyuramayan kaybeder. 1. Dünya Savaşı sırasında çarpıştığımız birçok cephede kıtlık, kum fırtınası, kuraklık ve çekirge istilası vardı. Özellikle Şam, Filistin ve Medine cephelerinde bu koşullar orduyu zorlasa da Osmanlı askerinin gıda ihtiyacını Anadolu’dan karşılamak için büyük bir çaba sarf ediliyordu. Çanakkale cephesinde ordusuna kahve, çikolata bile gönderebilen Osmanlı, diğer cephelere de gıda göndermesine rağmen, düşman kuşatmasından geçmek oldukça zordu. Kahraman Anadolu, Trabzon limanlarında, takalarla Sarıkamış’a, top atışlarından gizlenerek, kıyıdan kıyıdan ulaştırıyordu Sarıkamış’a unu, bulguru. Ulaşılamayan yerlerde, komutanlar usta birer aşçı başı oluyordu. Edirne’de Yüzbaşı Naci Efendi, Medine’de Fahreddin Paşa, kuşatma altında ihtiyacı karşılayıp insanların karnını doyurmak için yepyeni tarifler üretti. Anadolu, uzun süre bayatlamayan ekmeklerini Kurtuluş Savaşı yıllarında da askerine ulaştırdı. Bu yüzden her köy, her evde en az üç ay dayanabilen ekmekler yaptı kadınlar. Bugün, Türk mutfağının henüz adı konulmamış bir hüneridir bu ekmekler, tarifler. Aşını, ekmeğini askeriyle bölüşen, evladını asker eden kahraman halka selamla yazıyorum bu yazıyı. Asker Sofrası kitabımda derlemeye çalıştığım, Türk ordularının yemeklerinden bazılarının tariflerini vermek istiyorum bugün. Elbette bu tarifler, savaş koşullarında, kıtlığın kuvvetlendiği muhasara koşullarında, komutanlar tarafından yapılmış tarifler. Bu yüzden malzemeleri eldeki malzemeler. Aynı zamanda bu tarifler bize, Türk ordularında komutanların, nasıl en donanımlı biçimde yetiştirildiğini de gösteren kuvvetli delillerdir. Çünkü yemek tarifi oluşturulurken, ancak bir beslenme uzmanının, bir baş aşçının bilgi ve deneyimiyle hazırlanabilecek nitelikte protein, vitamin ihtiyaçları gözetilerek, eldeki malzemenin en doğrusu, en uygun pişirme tekniğiyle hazırlanmak üzere seçilmiştir. Allah, bu toprakların özgürlüğü için feda olan tüm şehitlerimize rahmet etsin ve bizi onlara layık kılsın. Sağlıklı, mutlu pazarlar.