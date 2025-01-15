BÜLENT ACUN





Başta Peygamberler olmak üzere insanlık tarihinde takip edilecek izler ve tutulacak sözler bırakan büyük önderlerin cümlesi büyük dertlerle dertlenmiş örnek şahsiyetlerdir.

Soylu bir derde sahip olanları yüklendikleri o dert ö.yle bir makama yükseltir ki kişi o makamda kurduğu şu cümleyi aleme en yüksek perdeden haykırmak ister: Bir derdim var bin dermana değişmem

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman hocanın Bir Derdim Var kitabını daha okumaya başlamadan dertlenmeye başladım. Kitabın sadece ismi bile bendenizi bir dert sahibi olmanın anlamı üzerinde derin bir tefekküre sevk etti. Okuru TDV etiketi ile Nisan 2024’te selamlayan kitap 168 sayfa ve 68 konu başlığından mürekkep. Kitap okuru sıradışı bir kapak tasarımı ile karşılıyor.

Bir müftünün not defteri kıvamında kaleme alınan kitap yazarının dağarcığında hayli demlenmiş ve dinlenmişe benziyor. Yazarın bir il müftüsü olması kitaba farklı bir açıdan bakmayı salık veriyor. Yazarın okuru sıkmamak için sözü olabildiğince kısa tutması dikkatlerden kaçmıyor. Yazar umumiyetle sosyal, dini meseleleri ele aldığı kitabında önce ayetleri serlevha olarak sunduktan sonra ayetleri sünnet ve hadislerle tefsir ederek açıklamaya çalışıyor. Yazarın sahabelerden, âlimlerden, filozof ve şairlerden yaptığı isabetli nakiller kitaba zenginlik, konuya da derinlik katıyor. Yazar neredeyse her konuya o meseleyi özetleyecek çarpıcı bir başlıkla esaslı bir giriş yapıyor.

‘’İsyanı bitmeyenin tufanı bitmez’’ , ’’Kâfirler ölürler, müminler olurlar’’ bu başlıklardan sadece 2 tanesi.

Yazar ele aldığı konunun hakkını vermek için sayfalar arasında söz üstadlarına sık sık yer veriyor. Yazar kitabında son okuma tarihi geçmeyecek konular etrafında cümleler kurmaya hayli gayret göstermiş. Kitabın içindekiler bölümü içimizdekileri yansıtan berrak bir ayna gibi duruyor.

ZARİF BİR DAVRANIŞ

Aydın Yığman Mersin İl Müftüsü. Mersin’de Türkiye’ye örnek olacak çok amaçlı bir müftülük yerleşkesi inşa ediliyor. Yazar, kaleme aldığı kitabın bütün gelirini müftüsü olduğu ilin yerleşkesine vakfediyor. Özellikle bir Mersinli olarak bu zarif davranışa deyinmeden geçemedim.

Yazar, gönül coğrafyamızda meydana gelen menfur hadiseleri birer birer zikrettikten sona başımıza gelen fecaat ve felaketlerin sebebini şu üç maddede müteala ediyor: Baştakilerin enaniyeti, avamın cehaleti ve casusların ihaneti.

Kitapta yer alan bir konu başlığı ise cana ve kana doymayan eli kanlı terör devleti İsrail’i oluşturan Siyonist zihniyeti resmetmesi bakımından hayli önemli. Yazar, Araf suresinin 133.ayeti bağlamında İsrailoğullarının Allah Teala’ya 5 defa ayrı ayrı söz verip hepsinden de dönmelerine karşı üzerlerine gönderilen 5 musibeti hikmetli bir ibret vesikası olarak okurun ufkuna arz ediyor.

İşte insanlığın baş düşmanlarının cezalandırıldıkları beş musibeti ise şöyle sıralıyor: Tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan

BENİ ÖLÜMLE KORKTAMAZSIN

Yazar bir il müftüsü olunca haliyle tarihe düştüğü notlar da din görevlilerinden, camilerden ve cemaatten oluyor. İşte bir imamın dava ve davet aşkını resmeden muhteşem bir tablo

Mahmut Topbaş hocamız’’ Modern Hayatta Nebevi Mücadele’’ adlı kitabında yaşanmış bir olaydan da bahseder. Ancak fazla ayrıntı vermeyelim.

Velhasıl bu kitabın sayfaları arasında gezerken birçok paragrafın altını çizmeden geçemeyeceksiniz. Kitabı bir solukta okuyacaksınız fakat bir kere okuma ile yetinmeyeceksiniz.







