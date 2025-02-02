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Bir Zamanlar İstanbul için geri sayım başladı: 90'lı yılları yeniden yaşatacak

Bir Zamanlar İstanbul için geri sayım başladı: 90'lı yılları yeniden yaşatacak

12:292/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bir Zamanlar İstanbul, bu cuma TRT 1'de başlıyor.
Bir Zamanlar İstanbul, bu cuma TRT 1'de başlıyor.

Yılın en iddialı dizisi “Bir Zamanlar İstanbul” için geri sayım başladı. TRT 1 ekranlarında cuma günleri izleyicisiyle buluşacak olan “Bir Zamanlar İstanbul”, bir yıldır çekimler için hazırlanan özel setiyle izleyicisine 90’lı yılların İstanbul’unu yeniden yaşatacak.

Dizinin dün yayınlanan ve kısa sürede viral olan fragmanı, izleyiciye hikayeye dair yeni ipuçları veriyor. Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti.

SEHER VE ALİ, KARANLIĞA KARŞI YOLA ÇIKIYOR

Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

"FRAGMANI KISA SÜREDE YÜZ BİNLER İZLEDİ"

Dizinin kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen fragmanına gelen yorumlar yılın en iddialı dizisinin merakla beklendiğini ortaya koyuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz uyumunu öven izleyiciler, fragmandan pek çok kesit hazırlayarak diziyi heyecanla beklediklerini yazdı. Türk dizilerini takip eden dünyadan izleyiciler ise kısa sürede fragmana altyazı hazırladı ve kendi aralarında paylaşmaya başladı.

'Bir Zamanlar İstanbul'da' kimler oynuyor?

Yeni kuşağın başarılı temsilcileri dizinin başrol oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Alina Boz’un dışında Hüseyin Avni Danyal, Didem Balçın, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Deniz Celiloğlu, Özge Özder, Ümit Kantarcılar, İpek Karapınar, Murat Daltaban, Nihal Koldaş, Mirza Bahattin Doğan ve Serdar Özer gibi tecrübeli isimleriyle yılın en iddialı dizisi olarak yola çıkan Bir Zamanlar İstanbul, bu cuma TRT ekranlarında olacak.

#Bir Zamanlar İstanbul
#TRT
#Cihangir Ceyhan

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