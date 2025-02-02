Dizinin dün yayınlanan ve kısa sürede viral olan fragmanı, izleyiciye hikayeye dair yeni ipuçları veriyor. Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti.

SEHER VE ALİ, KARANLIĞA KARŞI YOLA ÇIKIYOR

Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

"FRAGMANI KISA SÜREDE YÜZ BİNLER İZLEDİ"

Dizinin kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenen fragmanına gelen yorumlar yılın en iddialı dizisinin merakla beklendiğini ortaya koyuyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz uyumunu öven izleyiciler, fragmandan pek çok kesit hazırlayarak diziyi heyecanla beklediklerini yazdı. Türk dizilerini takip eden dünyadan izleyiciler ise kısa sürede fragmana altyazı hazırladı ve kendi aralarında paylaşmaya başladı.

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