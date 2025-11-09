Boğaziçi Film Festivali’ne Filistin imza atıyor

13'üncü Boğaziçi Film Festivali’nde Filistin yapımları sinemaseverlerle buluşuyor, cuma günü kapılarını açan festival 17 Kasım’a kadar devam edecek. Annemarie Jacir’in yönettiği, “Palestine 36” festivalin açılış filmi olarak gösterilecek. Dünya prömiyerini yaptığı 50. Toronto Film Festivali›nde büyük ilgi gören yapımın ilk gösterimi 8 Kasım’da yapıldı tekrarı ise 13 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilecek. TRT ortak yapımı film, Filistin’in resmi adayı olarak 98. Akademi Ödülleri’nde yarıştı. Filistin halkının İngiltere’nin 30 yıllık sömürge yönetimine karşı ayaklanmasını konu alan filmin oyuncuları arasında Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L’Abidine, Liam Cunningham ve Jeremy Irons yer alıyor.





Filistin için özel seçki

Filistin özel seçkisinde yer alan, yönetmenliğini Cherien Dabis’in üstlendiği “All That’s Left of You” (Senden Geriye Kalan) ilk gösterimi 8 Kasım’da Cinema Pink’te yapıydı. 13 Kasım’da ise Atlas 1948 Sineması’nda festival izleyicisinin beğenisine sunulacak. Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan film, Filistinli bir gencin Batı Şeria’da protestoya karıştıktan sonra ailesiyle yaşadığı mücadeleyi anlatıyor. Filmin senaryosunu Cherien Dabis kaleme aldı. Filmde Saleh Bakri, Cherien Dabis, Adam Bakri, Mohammad Bakri, Maria Zreik ve Muhammad Abed Elrahman rol alıyor.





9 ödüllü film

Kaouther Ben Hania imzalı, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde 9 ödül alan “The Voice of Hind Rajab” (Hind Rajab’ın Sesi), İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb’in hikâyesine odaklanıyor. Tunuslu Kaouther Ben Hania’nın yönetmen koltuğuna oturduğu yapım, 11 ve 14 Kasım’da Atlas 1948 Sineması’nda izlenebilecek. Locarno Film Festivali’nde sunulan “With Hasan in Gaza” (Hasan’la Gazze’de) filminin yönetmenliğini Filistinli yönetmen ve yapımcı Kamal Aljafari üstlendi. Yapım 12 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda gösterilecek. Areeb Zuaiter’in yönetmen koltuğuna oturduğu “Yalla Parkour” (Yallah Parkur) belgeseli, Zuaiter’in çocukken ailesiyle ziyaret ettiği ve hafızasında “ev hissi” oluşturan Gazze Şeridi’ne dair uzun süreli uzaklığının ardından, internette keşfettiği parkur videosu üzerinden günün birinde yeniden bağ kurma çabasını anlatıyor. Film, 10 Kasım’da AKM Yeşilçam Sineması’nda izleyicilerin beğenisine sunulacak.



