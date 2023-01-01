Bol bol oku yazdıklarını özetle

Mehmet Mazak pek çok belediyenin kültür işlerinde yaptığı yöneticilikle ve bu alanda yaptığı kültür hizmetleriyle tanıyoruz. Aynı zamanda şehir ve kültür üzerine yazıları ve kitaplarıyla tanıyoruz. Bir süredir Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görevini sürdürüyor. Kendisiyle okuma ve yazma tutkusu üzerine konuştuk.

*Çocukken ilk okuduğunuz kitap nedir?

Meraklı bir çocuktum küçükken. İlk okulda öğretmenimin tavsiyesi ile okuduğum kitaplar oldu kuşkusuz. Kendi isteğim ve arzumla ilk okuduğum kitap Yaşar Kandemir Hocamızın “Gönül Doktoru” romanı olmuştur. Şehirli bir çocuk olan roman kahramanı Orhan yaz tatilinde akrabalarının yaşadığı köye gider, köyü ve köylüleri kısa zamanda çok sever. Kendi yöresel diliyle konuşan temiz kalpli köylüler, tarlalar, bahçeler, yeşillikler, hayvanları ve sürekli çalışmakla geçen bir hayatı anlatan bu romanı Torosların zirvesinde bir köyde okuduğum için her zaman hatıramda güzel yer etmiştir.

Orhan’ın Köyün imamı Selim Hoca ile tanışması ve Selim Hocanın her meseleyi Peygamber Efendimiz’in (sav) hayatından örnekler vererek çözmesi, yanlışları düzeltmesi Orhan’ın dünyasını değiştirir. Onun, tatlı diliyle Peygamberimizi anlatarak nice insanları etkileyip değiştirdiğini görür. Selim Hoca, tam anlamıyla bir Gönül Doktoru’dur Orhan için…





Çok kitap okurdum

*Okuma alışkanlığı kazanmak için neler yapmalıyız?

İçi kitap dolu bir ev en büyük alışkanlık olacaktır bana göre. Kıymetli büyüğüm Reşat Atalar anlatmıştı. Kızı büyümüş ve senaryo ve metin yazarı olmuş. Bir gün Reşat Bey kızına sormuş: “Kızım yazar olmak için biz aile olarak sana nasıl katkıda bulunduk?” demiş. Kızı da “Babacım ben gözlerimi açtığım günden beri evimizin her tarafını kitap ve kütüphane olarak buldum, bundan daha iyi bir ortam hazırlanmazdı benim okumama ve yazar olmama,” diye cevap vermiş. Kitabı hayatımızın ve evimizin merkezine koyduğumuzda çocuklarımızın okuma ve yazma alışkanlığı gelişecektir.

*Bugün çocuk olsaydınız kitap okur muydunuz?

Evet tabii. Geçmişe çocukluğuma dönebilsem yine kitap okurdum. Kitap okumak hayatı tanımak, hayal kurmayı öğrenmek, mücadele etmeyi bilmek için gereklidir. Ben ortaokul ve lise yıllarımda akademik olarak çok başarırız bir öğrenciydim. Hayatında hiç takdir ve teşekkür belgesi almamış bir öğrenci olarak, kitaba ilgim sayesinde üniversiteyi kolayca kazandım. Tek avantajım kitap okumayı sevmek ve çok kitap okumaktı. Kitap merakım sayesinde bugün buralardayım, diyebilirim.





Şehirleri gezmek isterim

*Boş zamanlarınızda neler yaparsınız?

Gezmeyi, yeni yerler görmeyi, yeni tatlar keşfetmeyi, mekanları ve insanları merak ederek okumalar yapmayı severim. Ruhuma dokunacak şehirleri araştırmayı, benimle konuşabilecek şehirleri bulabilmek için arayışlarımı sürdürürüm her daim. Bütün bu arayışlarımda tabi ki okumak en başta gelen teşvik kaynağımdır.

*Yazar olmak isteyen çocuklar neler yapmalı?

Meraklı olmalı, araştırma yapmayı sevmeli, bol bol kitap okumalıdır. Okuduğu kitaplar ile ilgili özetler çıkarmalıdır. Zaman içerisinde bir konu üzerinde yazmaya gayret etmelidir. Yazar olmak isteyen bir çocuk, kendisine rehberlik edebilecek, yol gösterecek bir büyüğü ile tanışmalı, yazarlık merdivenlerini onun rehberliğinde, yavaş adımlarla çıkmalıdır.

Not: Bu söyleşi Balıkesir Ahmet Kot Kitaplığının katkılarıyla hazırlanmıştır.



