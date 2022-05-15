Hayat Bosphorus Train dinleyiciyle buluşuyor
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

“Bosphorus Train” dinleyiciyle buluşuyor

Hazal Haznedaroğlu’nun “Kalıpların Ötesinde” adlı ilk kişisel sergisi Goba Art&Desing’da kapılarını açtı. Bakan, izleyen ve görebilen herkesi 7 Nisan’a kadar kalıplarının ötesine geçmeye davet ediyor.

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
“Bosphorus Train” dinleyiciyle buluşuyor
“Bosphorus Train”

Geçtiğimiz hafta albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı ve klibini dinleyicileriyle buluşturan Bulut Gülen, altı şarkıdan oluşan caz albümünü müzik dünyasına kazandırıyor. İçlerinde Kurt Elling, Dee Dee Bridgewater, Miguel Zenon, McCoy Tyner ve Benny Golson gibi değerli isimlerin yer aldığı pek çok caz müzisyeni ile Amerika, Kanada, Almanya, Belçika, Hollanda, Balkanlar ve Türkiye’de konser ve festivallerde çalma imkanı bulan Bulut Gülen’in yeni albümünde, Berklee Müzik Koleji ve New England Konservatuarları’ndaki eğitimi boyunca üzerinde çalıştığı besteleri yer alıyor.

Prodüktörlüğü Kenan Doğulu tarafından yapılan; beste ve düzenlemesi Bulut Gülen’e ait olan albümde, sanatçıya caz müziğin usta isimlerinden trompette Barış Doğukan Yazıcı, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda ise Ferit Odman eşlik ediyor.

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