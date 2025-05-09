Bu ayakkabılar giyilmeden geri gönderiliyor: Sipariş verenler şimdi iptal ediyor

Söz konusu ayakkabıların yapımında yüksek oranda zararlı kimyasallar kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine, sektör temsilcileri duruma kayıtsız kalmadı.





Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, özellikle Çin merkezli ve Türkiye’de resmi temsilciliği bulunmayan popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yaklaşık 7-8 milyon çift sipariş verilen ayakkabılarla ilgili Ticaret Bakanlığı ile temas kurduklarını açıkladı.





YERLİ AYAKKABI SEKTÖRÜNÜ, EKONOMİK VE GÜVENLİK AÇISINDAN ZOR DURUMDA BIRAKIYOR!

İçten, ürünlerin kanserojen ve alerjen madde içerip içermediğinin net bir şekilde tespit edilmesi için resmi denetim ve araştırma talep ettiklerini vurguladı.





Ayrıca bu tür kontrolsüz ürünlerin, yerli ayakkabı sektörünü hem ekonomik hem de güvenlik açısından zor durumda bıraktığını ifade etti.





SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR, REKABET GÜCÜNÜ DÜŞÜRÜYOR!

Uzak Doğu menşeli ve kontrolsüz ithalatla piyasaya giren bu ayakkabıların, Türkiye'deki tüketici sağlığını tehdit etmenin yanı sıra, yerli üreticilerin rekabet gücünü de düşürdüğü belirtiliyor.





''TÜRKİYE'DE SATIŞININ YASAKLANMASI GEREKİR''

2024 yılında 76 milyon çift ayakkabı ithalatının 7-8 milyon çiftinin Çin'deki bu e-ticaret platformundan yapıldığını aktaran İçten, "Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik’’ dedi.



