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Bu ayakkabılar giyilmeden geri gönderiliyor: Sipariş verenler şimdi iptal ediyor

Bu ayakkabılar giyilmeden geri gönderiliyor: Sipariş verenler şimdi iptal ediyor

10:519/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
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Uzak Doğu menşeli ve kontrolsüz ithalatla piyasaya giren bu ayakkabıların, Türkiye'deki tüketici sağlığını tehdit etmenin yanı sıra, yerli üreticilerin rekabet gücünü de düşürdüğü belirtiliyor.
Uzak Doğu menşeli ve kontrolsüz ithalatla piyasaya giren bu ayakkabıların, Türkiye'deki tüketici sağlığını tehdit etmenin yanı sıra, yerli üreticilerin rekabet gücünü de düşürdüğü belirtiliyor.

Çin’den e-ithalat yoluyla Türkiye’ye getirilen ve uygun fiyatları sayesinde büyük ilgi gören bazı ayakkabılar hakkında ortaya atılan kanserojen madde içerdiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanser riski taşıdığı öne sürülen bu ürünler, hem tüketicilerde hem de sektörde ciddi endişelere yol açtı.

Söz konusu ayakkabıların yapımında yüksek oranda zararlı kimyasallar kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine, sektör temsilcileri duruma kayıtsız kalmadı.


Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, özellikle Çin merkezli ve Türkiye’de resmi temsilciliği bulunmayan popüler bir e-ticaret platformu üzerinden yaklaşık 7-8 milyon çift sipariş verilen ayakkabılarla ilgili Ticaret Bakanlığı ile temas kurduklarını açıkladı.


YERLİ AYAKKABI SEKTÖRÜNÜ, EKONOMİK VE GÜVENLİK AÇISINDAN ZOR DURUMDA BIRAKIYOR!

İçten, ürünlerin kanserojen ve alerjen madde içerip içermediğinin net bir şekilde tespit edilmesi için resmi denetim ve araştırma talep ettiklerini vurguladı.


Ayrıca bu tür kontrolsüz ürünlerin, yerli ayakkabı sektörünü hem ekonomik hem de güvenlik açısından zor durumda bıraktığını ifade etti.


SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR, REKABET GÜCÜNÜ DÜŞÜRÜYOR!

Uzak Doğu menşeli ve kontrolsüz ithalatla piyasaya giren bu ayakkabıların, Türkiye'deki tüketici sağlığını tehdit etmenin yanı sıra, yerli üreticilerin rekabet gücünü de düşürdüğü belirtiliyor.


''TÜRKİYE'DE SATIŞININ YASAKLANMASI GEREKİR''

2024 yılında 76 milyon çift ayakkabı ithalatının 7-8 milyon çiftinin Çin'deki bu e-ticaret platformundan yapıldığını aktaran İçten, "Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik’’ dedi.


İçten, "Bu platformun Türkiye’de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak, uygunsuz olanların tespit edilenlerin Türkiye’de satışının yasaklanması gerekir” şeklinde ifadelere yer verdi.

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