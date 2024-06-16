Uzun yıllardır Afyon’da bir caz festivali olduğunu öğrendiğimde, mutlaka gitmem gerektiğini düşünmüştüm. Geçen hafta sonu 24. Afyonkarahisar Caz Festivali’ne katılmak nasip oldu. Bu sene İkbal Termal Otel’de düzenlenen festival, Hüseyin Başkadem’in genel sanat yönetmenliğinde, hem Türk hem de Prag’tan gelen sanatçıları ağırladı. Festivalin açılış konserini Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Çek solistler verdi. Son günlerine yetiştiğim festivalin 4. günde “Andrea Sulcova Üçlüsü”, “Lewis Creaven Üçlüsü”, “Ondrej Kabrna Üçlüsü” ve “Michal Wroblewski Üçlüsü” olmak üzere 4 grup sahne aldı. Kapanışta ise “Alper Bakıner ve Luxus Band” dinleyicilere coşkulu anlar yaşattı. Türkiye’nin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Afyon Caz festivalinin mimarı Başkadem, Klasik Müzik Festivali’ni de 23 yıldır Afyonlularla buluşturuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nün sahibi olan Başkadem, çeyrek asıklık bu iki festivalde bugüne kadar yaklaşık 8 bin müzisyen ve sanatçı ağırlamış. Bir festivalin bunca yıl sürmesinin çok önemli detayları var elbette. İşini iyi yapmak bunların başında gelse de çıktığı yolda ne istediğini bilmek de önemli. Çok konuşulan, binlerce insanın katıldığı bir etkinlik mi yapmak istiyorsunuz, yoksa küçük olsun ama katılanlara unutamayacakları bir lezzet mi versin? Başkadem tam olarak ikincisine talip ve şu ifadelerle anlatıyor bunu: “Bir şehre gittiğiniz zaman en iyi yemeği yapan küçük bir esnaf lokantasını ararsınız, ben de burada o lezzeti yakalamak istiyorum. Herkes, ‘Bu festivalin ruhu var’ diyor. İşte ben o ruhu korumak istiyorum.”

Afyonlu Ege Almanya’da

Bu festivallerle büyüyen çocuklardan müzik yolunda ilerleyen var mı diye sorduğumda, Klasik Müzik Festivali’nin ikincisinde Fazıl Say’ı konuk ettiğini ve arkadaşının çocuğu olan Ege Ulu’yu Fazıl Say’ın piyanosunun önüne oturttuğunu söylüyor Hüseyin Hoca ve şunları aktarıyor: “Ege o zaman 4 yaşlarında. O konserden sonra piyano dersleri aldı, önce Eskişehir Üniversitesi piyano bölümünü kazandı ve şimdi Almanya’da burslu olarak piyano eğitimi alıyor. 25. Klasik Müzik Festivali’nde Ege’yi getirip senfoni orkestrasının önünde Blue Rapsodi’yi çalmasını istiyorum.”

Afyonkarahisar Caz Festivali, Türkiye’nin 3. Caz festivali ünvanına sahip. 19 yıldır Prag’la çalıştıklarını söyleyen Hüseyin Başkadem, “Bu süreç içerisinde binbir güçlükle mücadele ettim. Kültür Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok desteğini gördüm. Bunları söylemek benim vicdani görevim. Çok fazla engelleyenler de oldu. 24 yıldır hâlâ ses sistemini kendim kuruyorum. 2013 yılında tam bittim dediğim anda 1 milyon dolar piyango çıktı bana ve neredeyse yarısını bu festivale harcadım. Herkes nasıl devam ettirdiğimi merak ediyor, bir sebebi de budur işte” dedi.











