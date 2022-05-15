Avrupa sanat tarihinin farklı dönemlerinden çeşitli resimlerin belli temalar etrafında çözümlendiği Bu Resim Ne Anlatıyor? serisinin yeni kitabı Alegori, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları yayımlandı. Sanat tarihçisi ve yazar Zerrin İren Boynudelik, kitapta geç Ortaçağ, Rönesans ve Barok dönemlerde yapılan ve alegorik anlatımlar içeren 183 Avrupa resmini inceliyor. Kitap, şair ve yazar Hilmi Yavuz’un “‘Alegori’den ‘Ulusal Alegori’ye Bir Kültürel Okuma Denemesi” başlıklı sunuşuyla açılıyor. Zerrin İren Boynudelik, kitapta geç Ortaçağ, Rönesans ve Barok dönemlerde yapılan ve alegorik anlatımlar içeren 183 Avrupa resmini inceliyor. Alegorinin en yaygın kullanıldığı alanlarda; erdemler ve günahlar, özgür sanatlar, esin perileri (müzler), duyular, elementler ve mevsimlerin dünyasında dolaşıyor. Kitabın sonunda yer alan simgeler tablosu, bu konuda çalışmış sanatçıların referans aldıkları yazılı kaynakların bilgileri ve sözlük de alegorik anlatımların anlaşılmasını okur için kolaylaştırıyor.

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