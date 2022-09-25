Bu tedavi buzağıları kurtaracak

Tedavisi olmayan hastalıklar için kuantum tünelleme tekniğiyle sinyal tedavisini hayata geçiren AVB Biyoteknoloji, hayvan hastalıkları için devrede. Sağlıklı toplumun temelinin hayvan sağlığından geçtiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Tunç, et ve süt üretimi amacıyla yapılan hayvan yetiştiriciliğinin önemine dikkat çekti. Enfeksiyon, sepsis, inme, felç gibi hastalıkları tedavi edebilen yöntem, sepsis kaynaklı yeni doğan buzağı ölümlerini de büyük oranla engelleyecek. Buzağı ölümlerinin dünyaya maliyeti 50 milyar dolar olarak ifade ediliyor.
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