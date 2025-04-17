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Bu ülkedeki Türkler nüfusu artıyor: İşte en fazla Türk'ün olduğu ülke

Bu ülkedeki Türkler nüfusu artıyor: İşte en fazla Türk'ün olduğu ülke

15:4217/04/2025, Perşembe
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Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sayısı 7,5 milyona ulaştı.

Bu nüfusun 6,5 milyonu Batı Avrupa'da ikamet ediyor. Yeni nesillerin yetişmesi ve devam eden göçlerle birlikte, yurt dışındaki Türk toplumu giderek büyüyor.


İŞTE EN FAZLA TÜRK'ÜN YAŞADIĞI ÜLKELER!
10)
DANİMARKA: 75 BİN TÜRK VATANDAŞI
9
)
İSVİÇRE: 130 BİN
8)
AVUSTRALYA: 150 BİN
7)
BELÇİKA: 240 BİN
6)
AVUSTURYA: 250 BİN
5)
ABD: 300 BİN
4)
İNGİLTERE: 400 BİN
3)
HOLLANDA: 500 BİN
2)
FRANSA: 700 BİN
1)
ALMANYA: 4 MİLYON
#Dışişleri Bakanlığı
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