“Buradan Gitmiyoruz” Filistinli gazetecilerin direnişini beyazperdeye taşıyor

"Buradan Gitmiyoruz" Filistinli gazetecilerin direniş öyküsünü izleyiciyle buluşturacak
Filistin’de yaşanan insanlık dramını ve tüm baskılara rağmen topraklarını terk etmeyen gazetecilerin tanıklıklarını beyaz perdeye aktaran “Buradan Gitmiyoruz” adlı filmde çekim sürecinde sona gelindi. Film, soykırım, katliam ve açlık tehdidine rağmen topraklarını terk etmeyen gazetecilerin direnişini evrensel bir dille anlatmayı amaçlıyor.
Filistin'in dünyaya yayılan sesi olan gazetecilerin, cesaret ve inanç dolu gerçek hikayelerine odaklanan ve 7 Gen Yapım tarafından hayata geçirilen filmin çekimleri 6 hafta sürdü.
Ateş hattının ortasında cansiperane bir mücadele veren Gazeteci Halit ve arkadaşlarının hikayesini anlatan 120 dakikalık filmin konusu, soykırım, katliam ve açlık tehdidine rağmen topraklarını terk etmeyen gazetecilerin direnişi üzerine kurulu.
Filmde, yaptığı etkili haberlerle tüm dünyada ses getiren Halit'in susturulması için kaçırılması ve hücrede geçirdiği işkence dolu günler ele alınıyor. Hikaye, Halit'in "Gölge" kod adlı bir karakterin yardımıyla kurtulması ve bu süreçte "Doktor" karakterinin de dahil olduğu gerçek yaşam öyküleriyle derinleşiyor.
"Filmimiz gerçek bir kahramanlık hikayesini anlatıyor"
Senarist ve yapımcı Sami Gülbaba, yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan soykırım ve katliamı başından bu yana takip ettiklerini ve orada yaşanan acıyı anlatmak istediklerini belirterek,
"Bizim de elimizdeki en büyük gücümüz, sanatımız. Yaklaşık son 2 aydır ciddi bir hazırlık süreci vardı. Öncesinde senaryo süreci oldu, 5-6 aydır hazırlığımız devam ediyor, şimdi de setteyiz."
dedi.
Filmin Gazze'de yaşanan dramı şehit gazeteci Enes Şerif'in hikayesi üzerinden anlattığını dile getiren Gülbaba,
"Hikaye Halit karakteri ve arkadaşlarının vermiş olduğu cansiperhane bir mücadeleden bahsediyor. Bu mücadele, siyonistleri çok ciddi rahatsız ediyor ve Halit'in ortadan kaldırılmasını istiyorlar. Çünkü yapmış olduğu haberler, onların başlarına yağdırdıkları bombalardan çok daha etkili oluyor. Orada yaşanan acıyı tüm dünyaya duyuruyor."
şeklinde konuştu.
Gülbaba, Buradan Gitmiyoruz'un konusuna ilişkin,
"Filmimiz gerçek bir kahramanlık hikayesini anlatıyor. Tüm dünya iki yıldır orada yaşanan her şeyi görüyor. Bunu bize anlatan, bize gösteren oradaki kahraman gazeteciler. İnsanlarda şöyle bir algı var, 'Oradaki insanlar doğdular ve doğdukları andan itibaren ölmeye mahkumlar.' Hayır, orada bir kahramanlık hikayesi var, bu kahramanların önde gidenlerinden biri de gazeteciler. Dolayısıyla biz de bu cesaretten etkilenerek böyle bir film yapmaya karar verdik. Filmimizin içerisinde 'Doktor', 'Gölge' gibi sürpriz karakterlerimiz var. Onlar da işin içine girince serüveni olan, gerçek bir hikayesi olan, oradaki gerçeği anlatmakla birlikte verilen kahramanlık mücadelesini de ortaya koyan bir film çıkıyor."
değerlendirmesini yaptı.
"Müslümanlar bu toprakları bırakmayacak"
İsrail'in katliamın başladığı günden bugüne susturamadığı tek gerçeğin gazeteciler olduğunu ifade eden senarist Gülbaba, şunları kaydetti:
"Sürekli gazetecileri hedef aldılar. Bombalar yağdırdılar, şehirleri yıktılar, insanları şehit ettiler, çocukları, yaşlıları, kadınları öldürdüler, bir milleti yok etmeye kastettiler ve bunu duyuran sadece Filistinli gazeteciler oldu. Sonunda ne kadar bomba yağdırsalar da ne kadar silah doğrultsalar da cesur gazetecilerin sesini susturamayacaklarını anladılar. Dolayısıyla biz de filmimizde Filistinli gazeteciler adına tüm dünyaya şunu söylüyoruz, 'Biz buradan, Filistin'den, gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz de! Siz ne kadar bizim buradan gitmemizi isteseniz, ne kadar bu toprakları Müslümanların elinden almaya çalışsanız da Müslümanlar bu toprakları asla bırakmayacak.'"
Gülbaba, çekimlerde yaklaşık 55-60 kişilik bir ekiple çalıştıklarını, çekimlerin ve post prodüksiyonun ardından filmi Nisan'da seyirciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Filistin'e destek vermek için herkesin bir şeyler yaptığını hatırlatan Gülbaba,
"Biz millet olarak hiçbir zaman Filistin'den kopmadık. Herkes Filistin için bir şeyler yaptı. Ama ne yazık ki sinemada, yerli yapımlarda Filistin konu olmadı. Konu olmadığı gibi bugün yapılan işlerin içerisinde verilen enteresan mesajlarla Filistin yok sayıldı. Şahit olduğumuz olaylar oldu, hep birlikte gördük. Bunlar bizi çok üzdü. Öldürülen insanlar sarı saçlı, mavi gözlü olduğu zaman bütün dünya ayağa kalkarken esmer tenli olunca, daha doğrusu Müslüman olunca tüm dünya sustu. Tüm dünyanın sustuğu gibi sinema da sustu, diziler de sustu, belgeseller de sustu. 'Aman Filistin mevzusuna girmeyelim. Filistin mevzusuna girersek başımız ağrır.' diyerek herkes geri çekildi. Biz ise özellikle Filistin'i anlatmak istedik. Bizim derdimiz bu. Bunu da biz en güzel şekilde sinemayla anlatabiliriz diye düşündüğümüz için Buradan Gitmiyoruz'u yaptık. Filistin'i unutmamalıyız, susmamalıyız."
görüşünü paylaştı.
"İnsansanız duygulanmamak elde değil"
Yönetmen İsmail Kavrakoğlu, bir tevafuklar silsilesiyle işe dahil olduğunu, hazırlık sürecinin ardından çekimlere başladıklarını dile getirdi.
Gazze'de kış aylarında zor şartlarda mücadele verildiğinin altını çizen Kavrakoğlu,
"Çekimlerde biz burada sadece üşüyoruz. Yani yaşadığımız sıkıntı aslında burada bir oyun oynadığımız için sadece üşümek. Ama oradaki insanlar bunu gerçekten yaşıyor. Bunu düşündüğünüz anda insansanız duygulanmamak elde değil. Çok zor şeyler yaşıyorlar. Biz de karınca kararınca su taşımaya çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey onların fedakarlığı karşısında hiç ama elimizden geldiğince onların sesini duyurarak biz de bir parça da olsa onlara hizmet etmeye çalışıyoruz."
dedi.
Kavrakoğlu, gönüllülük esasının en önemli şey olduğunu, ekipteki insanların hepsinin gönüllerinin çok güzel olduğunu ifade ederek,
"Bizden daha güzel gönlü olan Filistinli kardeşlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Nasibi olan herkes burada. Ucundan kıyısından hizmet ediyor. İnşallah onları Rabbim Mus'ab Bin Umeyr'e komşu edecek diye düşünüyoruz. Çünkü kendi inançları için canlarını hiçe sayarak feda ediyorlar. Bizim konumuzdaki kahramanlar da zaten bunlar. Dünyadan tamamen geçip ahiretine koşarak giden insanlar."
değerlendirmesinde bulundu.
"Hepsinin tek bir amacı var Filistin'i özgürleştirmek"
Herkesin Orta Doğu ve dünya üzerinde yaşanan çatışmalarla ilgili bir şeyler yazıp çizdiğine işaret eden Kavrakoğlu,
"Biz 3 tane kahramanın hikayesini anlatıyoruz. Gazetecimiz, doktorumuz ve bir askerimiz var. Hepsinin de tek amacı Filistin'i özgürleştirmek, yağmacıların elinden kurtarmak. Bu hikayede en başta anlattığımız karakterimiz gazeteci, elinde bir cep telefonuyla, küçük bir makineyle cümle dünyadaki güçlere, Hollywood'a, Amerika'sına, İsrail'ine, Avrupa Birliği'ne hepsine kafa tutuyor ve sonunda başarılı oluyor. Bugün dünyanın her tarafında baktığınızda gerçekten gönlü güzel diye nitelendirdiğimiz bütün herkes Filistin'in yanında. Bütün planları ters tepti. Şu an biz de ucundan kıyısından hizmet edip 120 dakikada o gazetecinin hikayesini anlatmak istiyoruz."
ifadelerini kullandı.
Kavrakoğlu,
"Biz Gazze'deki bütün insanları kahraman olarak görüyoruz. Burada da kahramanlıklarını anlatmak istiyoruz. Çünkü onların yaptığı fedakarlığı bendeniz yapamam. Zaten yapabiliyor olsaydım büyük ihtimalle orada olurdum şu anda. Onların bu fedakarlığı, kahramanlığı, gözü karalığı, yiğitliği bu filmde ön plana çıkacak. Buradan gitmiyoruz filmi inşallah amacına ulaşır. Bununla kalmaz, şu an çekilen belgesellerle kalmaz sayısız Filistin'le ilgili, Doğu Türkistan'la ilgili, dünya üzerindeki bütün mazlumlarla ilgili filmler, belgeseller, diziler yapılır inşallah."
diye konuştu.
Filmin oyuncu kadrosunda İsmail Hakkı, Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ersin Çelik, Mehmet Fatih Haroğlu, Hakan Güngör, Mustafa Sefa Güvenir, Sami Gülbaba, Fatih Doruk, Coşkun Turan, Birol Cürgül, Mustafa Cankılıç, Fatih Mehmet Koç, Erol Karaduman, Ömer Taşdemir, Suat Beşkardeş gibi isimler yer alıyor.
Dram türündeki film,
mesajıyla Filistin halkının topraklarına olan bağlılığını ve direnişini evrensel bir dille anlatmayı amaçlıyor.
