“Buradan Gitmiyoruz” Filistinli gazetecilerin direnişini beyazperdeye taşıyor

"Biz millet olarak hiçbir zaman Filistin'den kopmadık. Herkes Filistin için bir şeyler yaptı. Ama ne yazık ki sinemada, yerli yapımlarda Filistin konu olmadı. Konu olmadığı gibi bugün yapılan işlerin içerisinde verilen enteresan mesajlarla Filistin yok sayıldı. Şahit olduğumuz olaylar oldu, hep birlikte gördük. Bunlar bizi çok üzdü. Öldürülen insanlar sarı saçlı, mavi gözlü olduğu zaman bütün dünya ayağa kalkarken esmer tenli olunca, daha doğrusu Müslüman olunca tüm dünya sustu. Tüm dünyanın sustuğu gibi sinema da sustu, diziler de sustu, belgeseller de sustu. 'Aman Filistin mevzusuna girmeyelim. Filistin mevzusuna girersek başımız ağrır.' diyerek herkes geri çekildi. Biz ise özellikle Filistin'i anlatmak istedik. Bizim derdimiz bu. Bunu da biz en güzel şekilde sinemayla anlatabiliriz diye düşündüğümüz için Buradan Gitmiyoruz'u yaptık. Filistin'i unutmamalıyız, susmamalıyız."