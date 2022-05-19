Hayat Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Afyonu renklendirdi
KÜLTÜR SANAT

Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Afyon'u renklendirdi

Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Afyon’un her köşesine ulaştı. Yarın, Esad Kabaklı konseriyle son bulacak festivalin söyleşileri ve film gösterimleri cezaevlerine bile girdi.

Abone Ol Google News
Sevda Dursun Yeni Şafak
Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Afyonu renklendirdi
Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonlular tarafından büyük ilgi gördü.

Büyük Taarruz’ un 100. yılına ithafen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen, Afyonkarahisar Belediyesi’nin de katkı sağladığı Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonlular tarafından büyük ilgi gördü. Açılışı 16 Mayıs günü Zafer Meydanı’nda Azerin konseriyle yapılan festival bünyesinde; oyuncu, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği söyleşileri, konserler ve etkinlikler yapılıyor. Kültür Bakanlığı’nın gezici tırı sayesinde vatandaşlar ilçelerde de kahramanlık destanı konulu kısa filmlerle buluşuyor.

REKOR BAŞVURU

Festival Başkanı Baran Mayda, festivale 116 ülkeden 3 bin 55 film başvurusu yapıldığını belirterek, festival kapsamında 5 ayrı noktada kısa film gösterimlerinin, söyleşilerin ve etkinliklerin 20 Mayıs’a kadar devam edeceğini söyledi. Mayda, “Büyük Taarruz gibi çok anlamlı bir olayın yüzüncü yılında adını da koyarak film festivalinin gerçekleşmesinde payımın olmasından dolayı gurur duyuyorum. Afyonluların festivale ve burada yapılan bütün etkinliklere sahip çıkması beni çok heyecanlandırdı” dedi.

Baran Mayda-Ahmet Bikiç
Baran Mayda-Ahmet Bikiç

HER GÜN 700 ÖĞRENCİ FİLM İZLEDİ

İlk gösterimi şehit yakınları ve gazilere yaptıklarını söyleyen Festival Direktörü Yönetmen Ahmet Bikiç, Afyon Park AVM Cinemaximum’da günde yaklaşık yedi yüz öğrenciye film gösterimi yaptıklarını belirtti. Festivale dahil ettikleri açık cezaevi kadın hükümlülerle yapılan söyleşinin moderatörlüğünü de yaptığını söyleyen Bikiç, “Oyuncu Ayça İnci’yle motivasyon tarzında interaktif bir söyleşi gerçekleştirdik. Sonrasında da festival filmlerini izlediler. İnsanlar burada bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki sinema bölümü öğrencileri sinema pratiğine biraz uzaklar. Çünkü sinema büyük şehirlerde dönüyor. Bu konuda da iyi bir iletişim sağlandı” açıklamasında bulundu.

Çok sayıda oyuncu yönetmen, yapımcı, senarist ve siyasetçinin katıldığı festival, 20 Mayıs Cuma günü ödül töreniyle son bulacak.

Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali için start verildi
HAYAT
Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali için start verildi

Büyük Taarruz’un film festivali
HAYAT
Büyük Taarruz’un film festivali
Final uzatmalara kaldı

Final uzatmalara kaldı

​İki ekipte de hedef kupayı müzesine götürmek.
Sürpriz teklifi kabul etti

Sürpriz teklifi kabul etti

​Tecrübeli teknik adam Fatih Terim, futbolseverleri şaşırtacak.
Ayhan Bilgen CHP ve HDPnin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı

Korkutan olay

Korkutan olay

​Gole sevinirken tribünden düştüler.

​Bakan Çavuşoğlu, New York'ta açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.