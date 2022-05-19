Büyük Taarruz Kısa Film Festivali Afyon'u renklendirdi

Büyük Taarruz’ un 100. yılına ithafen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen, Afyonkarahisar Belediyesi’nin de katkı sağladığı Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali Afyonlular tarafından büyük ilgi gördü. Açılışı 16 Mayıs günü Zafer Meydanı’nda Azerin konseriyle yapılan festival bünyesinde; oyuncu, yönetmenlik ve görüntü yönetmenliği söyleşileri, konserler ve etkinlikler yapılıyor. Kültür Bakanlığı’nın gezici tırı sayesinde vatandaşlar ilçelerde de kahramanlık destanı konulu kısa filmlerle buluşuyor.

REKOR BAŞVURU

Festival Başkanı Baran Mayda, festivale 116 ülkeden 3 bin 55 film başvurusu yapıldığını belirterek, festival kapsamında 5 ayrı noktada kısa film gösterimlerinin, söyleşilerin ve etkinliklerin 20 Mayıs’a kadar devam edeceğini söyledi. Mayda, “Büyük Taarruz gibi çok anlamlı bir olayın yüzüncü yılında adını da koyarak film festivalinin gerçekleşmesinde payımın olmasından dolayı gurur duyuyorum. Afyonluların festivale ve burada yapılan bütün etkinliklere sahip çıkması beni çok heyecanlandırdı” dedi.

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Baran Mayda-Ahmet Bikiç

HER GÜN 700 ÖĞRENCİ FİLM İZLEDİ

İlk gösterimi şehit yakınları ve gazilere yaptıklarını söyleyen Festival Direktörü Yönetmen Ahmet Bikiç, Afyon Park AVM Cinemaximum’da günde yaklaşık yedi yüz öğrenciye film gösterimi yaptıklarını belirtti. Festivale dahil ettikleri açık cezaevi kadın hükümlülerle yapılan söyleşinin moderatörlüğünü de yaptığını söyleyen Bikiç, “Oyuncu Ayça İnci’yle motivasyon tarzında interaktif bir söyleşi gerçekleştirdik. Sonrasında da festival filmlerini izlediler. İnsanlar burada bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyor. Afyon Kocatepe Üniversitesi’ndeki sinema bölümü öğrencileri sinema pratiğine biraz uzaklar. Çünkü sinema büyük şehirlerde dönüyor. Bu konuda da iyi bir iletişim sağlandı” açıklamasında bulundu.

Çok sayıda oyuncu yönetmen, yapımcı, senarist ve siyasetçinin katıldığı festival, 20 Mayıs Cuma günü ödül töreniyle son bulacak.

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HAYAT Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali için start verildi