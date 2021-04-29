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Hayat Caddelerde ve sokaklarda insan seli Dünyanın sonu geliyormuş gibi davranıyorlar, pirinç kuyruğuna bile giren var
AKTÜEL

Caddelerde ve sokaklarda insan seli: 'Dünyanın sonu geliyormuş gibi davranıyorlar, pirinç kuyruğuna bile giren var'

Caddelerde ve sokaklarda insan seli: 'Dünyanın sonu geliyormuş gibi davranıyorlar, pirinç kuyruğuna bile giren var'

Samsun’da tam kapanma öncesinde vatandaşlar cadde ve sokaklara akın etti. Kalabalık arasında işinden evine dönmeye çalışan vatandaşlar şaşkınlığını şöyle dile getirdi: ''Dünyanın sonu gelmiş gibi davranıyorlar. Bugün kalabalıkta pirinç kuyruğuna girenler var. Bugün o gün mü yani. Her yerde pirinç satılıyor. Tuhaf şeyler oluyor.”

Haber Merkezi İHA
Caddelerde ve sokaklarda insan seli: Dünyanın sonu geliyormuş gibi davranıyorlar, pirinç kuyruğuna bile giren var
Samsun'da caddelerde insan seli yaşanıyor

Kovid-19 vakalarının artmasının ardından Türkiye’de 17 günlük ‘tam kapanma’ kararı alındı. Bugün başlayan yasak öncesinde Samsunlu vatandaşlar kapanma öncesi son eksiklerini halletmek için çarşı-pazarın yolunu tuttu. Vatandaşlar, özellikle Mecidiye, Çiftlik, Gazi Caddesi gibi şehrin işlek yerlerinde yoğun kalabalık oluştururken, girişlerde ise HES kodu kuyruğu meydana geldi. Kalabalığa ve kuyruğa kalabalığa girmek isteyen vatandaşlar da tepki gösterdi. Akşam saatlerinde bir ara yağmurun attırması ise insanların kaçıp kalabalığın bir nebze de olsa kısa süreliğine azalmasına neden oldu.

Kapılarında kuyruk oluştu: Tam kapanma öncesi AVM’lerde alışveriş yoğunluğu
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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluştu. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü. Vatandaşların kimisi kapanma öncesinde alışverişi yaparak ihtiyaçlarını giderirken kimi ise gezerek güneşli havanın tadını çıkardı.
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Alışveriş yapmak için dışarı çıkan Nebahat Kılıç, İndirim olduğunu duyunca yasaklardan önce gelip alalım istedik. Havada şu an güzel. Alışveriş bizler için bir nevi bahane oldu. AVM’nin içi baya tıklım tıklım dolu. Hemen alışverişimi yapıp eve gidiyoruz dedi. Alışverişe gelen Hülya Aslan ise, İşin içine alışveriş girince kimse sosyal mesafeyi takmıyor. AVM bugün diğer günlere göre çok yoğun. Markaların yapmış olduğu indirim tam kapanmadan önceye denk gelince insanlar kendilerini alışverişe bıraktı. Havada güzel olunca herkes bizim gibi AVM’ye alışverişe geldi diye konuştu.
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Kısıtlamanın başlamasına az bir süre kala panik olduğunu belirten Ayşegül Yılmaz, Dershaneden çıktım AVM’ye gireceğim. Çünkü birçok markada indirimler var. Birkaç kozmetik alacağım. Kısıtlamanın başlamasına az kadı beni bir panik tuttu. O yüzden koşa koşa AVM’ye geldim. İnsanların stok yapmak istemesini anlıyorum dedi. Eve oturmaktan sıkıldığım için AVM’ye geldiğini söyleyen Erdal Cam, Kısıtlamaya az bir süre kaldı. Dışarısı çok güzel evde sıkılıyoruz. O yüzden hava almaya dışarı çıktım. Alışveriş merkezine geldim ihtiyaçlarımı alıp birazdan eve gideceğim ifadelerini kullandı.
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Kapılarında kuyruk oluştu: Tam kapanma öncesi AVM’lerde alışveriş yoğunluğu
Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşandı. AVM önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

DÜNYANIN SONU GELİYORMUŞ GİBİ

Tedarik zincirinin kısıtlamada da açık olmasına rağmen çarşıda yaşanan kalabalığa anlam veremediklerini belirten vatandaşlar şunları söylediler:

“Tam kapanma öncesindeki kalabalığın virüsü olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede bu virüsten kurtulup, eski günlere döneriz. Bence şu anki kalabalık iyi değil. Gördüğünüz gibi insanlarda mesafe kuralına uyma yok. Aslında bu kadar telaşa da gerek yok. Çünkü marketler ve eczaneler açık. Ama bizim insanımızda dünyanın sonu geliyormuş gibi bir heyecan var. Şu anda işten eve gidiyorum, o yüzden kalabalık arasında kaldım.”

PİRİNÇ KUYRUĞINA GİRENLER VAR

“Bu işten nasıl kurtulacağız bilmiyorum. İnsanların dengesi bozuldu. Önlemlerin de faydasını göremiyoruz artık. Tüm İstanbul kapanmadan önce Anadolu’ya taşındı. İnsanlar duyarsız davranıyor. Vatandaş hiç önlem almıyor. Durum dünyada da ciddi. Tedbirleri arttırmak gerekiyor. Adamlar 3-4 ay evde kapandı. Biz hiç önlem almıyoruz. Ben mağaza sahibi olduğum için kalabalık içindeyim. Bugün kalabalıkta pirinç kuyruğuna girenler var. Bugün o gün mü yani. Her yerde pirinç satılıyor. Tuhaf şeyler oluyor.”
“İnşallah virüsten kurtulur ve rahata ereriz. Çarşı çok kalabalık. Ben acil işim olduğu için geldim. İnsanları da eve kapatamıyoruz maalesef. İlk defa bugün dışarı çıktım. Her taraf böyle kalabalık. Ne olacak bilmiyorum.”
Samsun’da kapanma arifesi oto ve yaya trafiğinde kalabalık yaşanırken, güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin de denetimleri sıkı bir şekilde devam ediyor.

Tam kapanma öncesi herkes sokakta: Vatandaşlar sahile akın etti
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanarak olan tam kapanmaya saatler kala, vatandaşlar Bakırköy sahiline akın etti. Bir çok vatandaş ailesiyle gelip sahilde piknik yaptılar.
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Bazı vatandaşlar ise arkadaşları ile gitar çalıp, müzik söyleyip eğlendi.
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Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Havanın çok güzel olduğunu söyleyen Berat Aktaş, “Hava çok güzel. Sokağa çıkma yasağı geliyor. Son saatlerimizi değerlendirmek için geldik” ifadelerini kullandı.
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Tam kapanmanın iyi olduğunu ifade eden Osman Özacan, “Bir yandan iyi oldu bir yandan kötü. İnsanları koronadan uzak tutmak için iyi oldu. Son saatlerim olduğu için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
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Tarık Has ise, “Son saatler olduğu için değerlendirmek için buraya geldim. Havada güzel, zaten 17 gün boyunca dışarı çıkamayacağız” dedi.
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Tam kapanma öncesi herkes sokakta: Vatandaşlar sahile akın etti
Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar Bakırköy sahile akın etti. Birçok vatandaş ailesiyle piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise arkadaşları ile gitar çalıp, müzik söyledi.


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