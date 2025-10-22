Canan Başkaya ile Radyo Günleri'ne dönüş

İş Sanat’ın yeni sezon programı, birbirinden değerli sanatçıların özgün yerli projelerini dinleyicilerle buluşturuyor. Türk Halk Müziği’nin güçlü seslerinden Canan Başkaya’nın solistliğinde düzenlenecek “Radyo Günleri” konseri, sanatseverleri geçmişte bir yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor. 28 Kasım Cuma 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda, tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın anlatımıyla düzenlenecek konserde, sevilen Anadolu ve Rumeli türküleri radyodan dinlercesine sıcak bir atmosferde yeniden hayat bulacak. Radyonun, geçmişi bugüne bağlayan bir köprü olduğunu söyleyen Başkaya, bu özel konser öncesinde sorularımızı yanıtladı.

İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek “Radyo Günleri” konseri, dinleyicileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak. Sizce radyo dönemi, özellikle Türk halk müziği için neden bu kadar özel bir yere sahip?

Cumhuriyetimizin kuruluşunda radyo, çölde bir vaha gibiydi; en önemli haber kaynağıydı. Özellikle halk müziği açısından 1940’lı yıllarda Muzaffer Sarısözen Hocamızın “Yurttan Sesler Korosu”nu kurmasıyla günümüzde hâlâ bu yolculuk devam ediyor. Geçmişten geleceğe bir köprü olan radyo, sadece Türk halk müziği için değil, Türk sanat müziği, pop, caz, klasik müzik gibi birçok alanda büyük öneme sahipti. Teknolojinin bu kadar gelişmediği, hele ki televizyon kanallarının veya internetin olmadığı dönemde Devlet Radyosu bir mucize yaratıyordu. Şimdi ise teknoloji değişiyor, insanlar değişiyor ama bizi kucaklayan bir sese, tınıya ulaşma isteğimiz değişmiyor.

RADYO BENİM İÇİN BİR OKUL

Bu özel proje ortaya çıkarken size ilham veren anılarınız oldu mu?

İş Sanat ekibiyle bu projeyi oluştururken 1981 yılında başlayan radyo dönemime geri döndüm. o günleri ne kadar dolu yaşadığımı ve halk müziğine emek veren çok kıymetli hocalarımızdan aldığımız dersleri bir kez daha minnetle andım. Bir sanatçı için sesini duyurabilmesi, emek vererek yaptığı çalışmaları paylaşabilmesi, sesini dinleyicilerin hafızasına kazıyabilmesi çok önemli. Radyo, benim için her zaman bir okul olmuştur. Bu konser beni sevgi ve emek dolu o günlere geri götürdü.

Konserin repertuvarı “radyodan dinlercesine sıcak bir atmosferde” hayat bulacak. Seslendireceğiniz Anadolu ve Rumeli türkülerini nasıl seçtiniz?

Hocalarımız bize, “Siz radyo sanatçısısınız. Her yöreyi başarı ile okumalısınız. Her yörenin türküleri, ozanları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız” derdi. Bu uyarı bizim kulağımıza küpe olduğu için radyoda yetişen sanatçıların repertuvarı çok zengindir. “Radyo Günleri” konserimizin repertuvarını, daha önce albümlerimde okuduğum ve dinleyicilerin beğenisini kazanan eserlerden seçtik. Bu repertuvarla Anadolu’da bir gezintiye çıkacağız.

HER TÜRKÜ BİR DERS

Genç kuşağın türkülere ve radyoculuk kültürüne ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ankara’da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda ses eğitimi dersleri veriyorum. Gençlerle çalışmak çok güzel ancak yönlendirilmeleri gerekiyor. Bunun için radyo repertuvarı çok önemli. Müzik eğitimi veren kurumlarla radyoların ortaklaşa çalışmaları da önem taşıyor. Kültürel mirasımız, özellikle türkülerimiz söz konusu olduğunda radyonun en önemli kaynaklardan biri olduğu gerçeği yadsınamaz. Her türkü bir ders, bu dersi öğrenmenin yoluysa radyodan geçiyor.







