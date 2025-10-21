Sinema Tırı'yla binlerce çocuk film izledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta Nevşehir’de startı verilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17’nci durağı Diyarbakır oldu. Türk Telekom, festivalin düzenlendiği şehirlerde, bu tür etkinliklere katılamayan ilçelerdeki dezavantajlı öğrencilere ulaşmak amacıyla “Sinema Yollarda Projesi”ni hayata geçirdi.