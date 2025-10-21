Yeni Şafak
Sinema Tırı'yla binlerce çocuk film izledi

04:0021/10/2025, Salı
Sinema Tırı.
Sinema Tırı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayata geçirilen “Sinema Yollarda Projesi” ile kilometrelerce yol kateden Tır, 17 ilde binlerce çocuğu sinema ile buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta Nevşehir’de startı verilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 17’nci durağı Diyarbakır oldu. Türk Telekom, festivalin düzenlendiği şehirlerde, bu tür etkinliklere katılamayan ilçelerdeki dezavantajlı öğrencilere ulaşmak amacıyla “Sinema Yollarda Projesi”ni hayata geçirdi.

SON DURAK DİYARBAKIR LİCE OLDU

Sinema kültürünün şehir merkezlerinden kırsala, büyük kentlerden küçük beldelere taşınmasının hedeflendiği proje kapsamında kilometrelerce yol kateden “Sinema Tırı” sayesinde çocuklar, açık havada farklı film seçkileriyle sinema izleme keyfi yaşıyor.

Şu ana kadar 17 ilde çok sayıda ilçeye giderek binlerce çocuğa ulaşan ekibin yeni durağı Diyarbakır’ın Lice ilçesi oldu. Ekiple farklı yörelere ait müzik eşliğinde halay çekip oyun oynayan çocuklar, canlı müzik dinleme fırsatı buldu, açık havada sinema filmi izledi.



