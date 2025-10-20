Yeşilçam’ın ‘Sultan’ından Gazzeli müzisyenlere

Geçtiğimiz hafta Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen, 4. Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali, Afyonlulara birçok duyguyu bir arada yaşattı. Üç yıldır yöneticiliğini yaptığım festival, bir yanda Türk Sineması’nın Sultanı Türkan Şoray’la Afyonluları buluştururken, diğer yanda açılış ve kapanışta üç senedir olduğu gibi Gazze’yi unutmadı. Anadolu’da ilk gösterimini yapan, yönetmenliğini Kübra Kuruali ve Kaan Burak Şen’in üstlendiği “Anka Kuşu Gazze” belgeseliyle açılan festival, Gazzeli müzisyenlerin konseriyle son buldu. Aile temalı filmlerle zenginleştirilen etkinlikte, Yücel Çakmaklı’ya özel bir söyleşi programı da gerçekleştirildi.





ŞORAY’IN AFYON’A ÜÇÜNCÜ GELİŞİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde yürütülen festival, Büyük Taarruz’un ateşinin fitillendiği yerde gençlere dokunmaya devam ediyor. Adeta bir öğrenci şehri olan Afyonkarahisar’da, gençlerle bir araya gelmek, onları hiç tanımadıkları isimlerle buluşturmak, ufuklarını geliştirmek paha biçilmez. Zaten Anadolu’da yapılan bütün festivallerin, her zaman ulaşılamayan isimlerle bölge halkını bir araya getirmek gibi özel bir görevi var. Mesela Türkan Şoray, 1974’te “Açlık” filminin çekimi için 1 ay kalmış Afyon’da. Bunun haricinde 10 yıl önce gelmiş. Şoray, geçtiğimiz hafta ömründe üçüncü kez Afyonlularla buluştu. Hatta “İlk geldiğimde Afyon’a bir kez gelen üç veya beş kez daha gelirmiş derlerdi. İnşallah beş kezdir de iki kere daha gelirim” dedi.

Moderatörlüğünü üstlendiğim “Yeşilçam’da Aile” başlıklı söyleşi için salona girerken, bin kişilik salonun koltuklarının boşalması, herkesin Türkan Hanım’ı biraz daha yakından görmek için geçtiği yola yığılması, söylemek istediklerimin özeti gibi. Şoray, konuşmasında, sinemayı ve oyunculuğu çok özlediğini, imkan olsa setlere geri dönmek istediğini hüzünlenerek belirtti.





FESTİVALİN İLKİNDE VALİ OLARAK ATANMIŞTI

Kültür sanat gazetecisi olarak gittiğim her yerde tespit ettiğim önemli bir şey de Anadolu’da gerçekleştirilen bu tür organizasyonlar, valinin sahip çıkmasıyla büyüyebiliyor. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali’nin ilkinin kapanış töreninde Afyon’a vali olarak atanmıştı. O günden beri destekleriyle bu festival büyüdü. Kendisiyle her sene yaptığımız gibi, “Seneye bunun üzerine nasıl çıkabiliriz” istişaresini festival sonunda yine yaptık. Önümüzdeki yılın sürprizlerini hazırlamaya başladık bile.





Gazzeli müzisyenlerden konser

Birçok duygunun bir arada yaşandığı fesitvalde, Afyonluların Gazzeli müzisyenlere kucak açması ve gençlere Gazze’yi bir kez daha hatırlatmak paha biçilmezdi. Festivalin kapanış töreninde, Gazzeli sanatçılar Fares Anbar, Mohamed Al-Ashi ve Ahmed Al-Madhoun gönüllere dokunan bir konser verdi. Savaşı da yaşayan, bir şekilde yolları Türkiye’ye düşen bu isimleri sahnelerde daha fazla görmek isteriz. Biz Afyon’da bir kapı araladık, devamı gelecektir diye ümid ediyoruz.





Gençler Yücel Çakmaklı’yı tanıdı

Milli sinemanın öncüsü Yücel Çakmaklı’nın memleketinde anılması festivalin bir diğer önemli etkinliğiydi. Konuşmacılardan Yazar Mahmut Bıyıklı, Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği Bolvadinli Yücel Çakmaklı'yı memleketinde konuşmanın heyecan verici olduğunu vurgulayarak, bir insanın hikayesinin bir ülkenin hikayesi olduğunu söyledi. Akademisyen Burhanettin Güneş de Yücel Çakmaklı'nın sinema serüvenine dair detayları aktardı. Kültür sanat habercisi Bünyamin Yılmaz ise Çakmaklı'nın Türk sinema ve dizi dünyasına önemli dokunuşlarda bulunduğunu anlattı.





Ödüller Türkan Şoray’ın elinden

Kapanış töreninde “Açlık” filminden bir görüntüyle hazırlanan Türk Sineması Onur Ödülü’nü Türkan Şoray’a, Vali Yiğitbaşı takdim etti. Festivale, 189 ülkeden 2 binin üzerinde başvuru geldi ve yapılan değerlendirme sonucu 24 film finale kaldı. Yarışmada "Rehber" filmiyle yönetmen Mert Erez birinci, "Blur" filmiyle İranlı yönetmen Sahra Asadollahi ikinci ve "Babamın Arkadaşı" filmiyle yönetmen Kemal Akçay üçüncü oldu. Afyonkarahisar'daki öğrencilere yönelik düzenlenen "Büyük Taarruz Özel Ödülü" ise "Şehrin Ritmi: Kadın Vatmanlar" belgesel filmiyle İremnur Güler'e verildi. Yarışmacılar, ödüllerini Şoray’ın elinden aldı.



