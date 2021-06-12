Hayat Caretta Likyanın 296 günlük uzun yolculuğu Sonunda Tunusa ulaştı
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Caretta Likya'nın 296 günlük uzun yolculuğu: Sonunda Tunus'a ulaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Deniz Kaplumbağalarını İzleme Projesi" kapsamında 19 Ağustos 2020'de uydu cihazı takılarak doğal ortamıyla buluşan 8 deniz kaplumbağasından en uzun yolu "Likya" aldı. Patara'dan denizlere bırakılan 25-30 yaşlarındaki Likya, 3 bin 84 kilometre mesafe katederek yaklaşık 16 metre derinliğine sahip Tunus kıyılarındaki Boughrara Lagünü'ne ulaştı.

Haber Merkezi AA
Caretta Likyanın 296 günlük uzun yolculuğu: Sonunda Tunusa ulaştı
Caretta likya

"Akdeniz'in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi" kapsamında yaklaşık 32 yıldır özel çevre koruma bölgelerinde, İribaş Deniz Kaplumbağası (caretta caretta), Yeşil Deniz Kaplumbağası (chelonia mydas) ve Nil Kaplumbağası (trionyx triunguis) korunup izleniyor. Kaplumbağaların, göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları, ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması çalışmaların sürekliliği açısından önem taşıyor.

  • Buna bağlı olarak Bakanlık, geçen yıl ilk kez kaplumbağalara uydu cihazı takarak izlemeye başladı. Uydu izleme cihazları ile takip çalışmaları, deniz kaplumbağası araştırmacıları tarafından sürdürülüyor.

Ayvalık’ta caretta caretta vahşeti
GÜNDEM
Ayvalık’ta caretta caretta vahşeti

10 ay önce yolculuğa çıktılar

Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 19 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla deniz kaplumbağalarına uydu cihazı takıldı ve "Likya", "Belkıs" ve "Patara" isimleri verilen kaplumbağalar denize bırakıldı. Proje kapsamında ayrıca Belek Özel Çevre Koruma Bölgesinde "Belek" ve "Kadriye" isimli iki deniz kaplumbağası 21 Ağustos 2020'de, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinde "Göksu" ve "Mersin" 29 Ağustos'ta, Köyceğiz Dalyan Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesinden de "Uğurlu" isimli kaplumbağa 23 Ağustos'ta doğal alanları ile buluştu.

  • Uydu takip cihazı takılan 8 deniz kaplumbağasının göç, beslenme ve kışlanma alanlarının belirlenmesi için izleme çalışmaları yapıldı, uydu sinyalleri ile izlenme çalışmalarına devam ediliyor.

En uzak mesafeyi "Likya" katetti

Proje kapsamında elde edilen bulguların sonucuna göre, izlenen 8 deniz kaplumbağasının 6'sının Türkiye kara sularını yuvalama dönemi sonrasında beslenme ve muhtemel kışlama alanı olarak kullandıkları belirlendi. Hedefine ulaşan ve batimetrik verileri incelenen kaplumbağaların 50 metreden daha sığ ve ağırlıklı olarak 20 metrenin altındaki alanları tercih ettiği görüldü. Uydu cihazı takılan 8 deniz kaplumbağasından en fazla yolu 25-30 yaşlarındaki "Likya" aldı.

  • Yapılan izlemeler ile Likya'nın, göç yolu ve yazı geçireceği kalış rotası takip edildiğinde, diğer kaplumbağalardan daha farklı bir rota izlediği görülüyor.

3 bin 84 kilometre yol giderek Tunus'ta 4 ila 16 metre derinliğe sahip sığ bir körfez özelliğindeki Boughrara Lagünü'ne ulaşan Likya; Patara'dan Fethiye kıyılarına, Akdeniz açıklarına, daha sonra Libya'nın Bengazi kıyılarına, ardından sırasıyla Sirte, Mısrata, Trablus'a giderek Tunus kıyılarına vardı. Beslenme bölgesinde alan kullanımının yaklaşık 40 kilometrekare olduğu tespit edilen Likya'nın diğer kaplumbağalara göre en uzak mesafeyi katettiği, çok daha fazla dalış yaptığı, en geniş alanı kullandığı ve en düşük sıcaklığa sahip alanı yuvalama beslenme alanı olarak tercih ettiği tespit edildi.

Caretta carettaların balık ziyafeti
FOTOĞRAF 6
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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün balık üretim merkezi olarak da kullanılan ve Akdeniz'le bitişik Beymelek lagününde, dünyada nesli tehdit altındaki türler arasında olan caretta caretta türü kaplumbağalar, su yüzeyinde görüntülendi.
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Uzun süredir lagünde yaşayan 6 yetişkin caretta caretta, balıkla besleniyor. Caretta carettaların su altındaki oyunları, balıkla beslenmeleri ve nefes almak için su yüzeyine çıkış anları da izlenebiliyor.
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Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdür Yardımcısı Durali Eraslan, Beymelek lagün gölünün, kuruma tahsisli, koruma altındaki alan olduğunu söyledi.
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Eraslan, Buraya deniz canlıları, özellikle balıklar beslenmek amaçlı giriyor. Bu dalyanda onların besleneceği besinler çok fazla. Üreme dönemlerinde de tekrar denize yumurtlamak üzere çıkış yapıyorlar. Biz de burada kuzuluk sistemleri kuruyoruz. Çıkışlarda labirent şeklindeki tuzaklara balıklar, yengeçler yakalanıyor ve anaç vasfı taşıyanları alarak üretim tarafına götürüyoruz dedi.
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Alanda çok sayıda caretta carettanın da görülmeye başlandığını söyleyen Eraslan, Caretta carettalar son zamanda büyük çapta koruma altındalar ve bunun meyveleri burada net şekilde görülebiliyor. Uzun süredir, özellikle son 2 yılda caretta carettaları yoğun olarak görebiliyoruz. Bizim enstitümüzün yaklaşık 3 kilometrelik sahili var diye konuştu.
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Bu yıl yapılan çalışma sonucu Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin ortaklığında, bölgede 46 yuva tespit edildiğini açıklayan Eraslan, Demre bölgesinde en korunaklı yuvalar olduğu söylendi. Biz de elimizden geldiğince onların yuvalama ve yumurtlama alanlarını korumaya gayret ediyoruz. Yumurtalardan 1000 üzerinde yavru çıkışı oldu. Korunaklı olmasından dolayı da büyük kısmı denize ulaşmayı başardı dedi.
Caretta carettaların balık ziyafeti
Antalya'nın Demre ilçesinde, koruma altındaki Beymelek lagününde, 6 yetişkin caretta caretta yaşıyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu alanda caretta carettalar, su yüzeyinde balıkla beslenirken, görüntülendi.

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