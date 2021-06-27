Hayat Cazın sesi açık havadan yükselecek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Cazın sesi açık havadan yükselecek

Pandemi nedeniyle ara verilen konserler, etkinlikler yeniden başlıyor. “İstanbul Caz Festivali” kapılarını 1 Eylül’de açıyor. Açık hava mekanlarında 24 gün boyunca sürecek festival kapsamında 40’a yakın konser ve çeşitli yan etkinlikler müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cazın sesi açık havadan yükselecek
Angelique Kidjo

İstanbul Caz Festivali, eylül ayında caz coşkusunu şehre yaymaya hazırlanıyor. Açık hava mekânlarında 40’a yakın konserle şehri konser alanına dönüştürecek 28. İstanbul Caz Festivali, 1-24 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenleniyor.

AFRİKA RÜZGARI

Festival maratonunda konser verecek isimler arasında Afrika müziğinin dört Grammy ödüllü kraliçesi Angelique Kidjo, pop müzikteki yetkinliğini caza taşıdığı "İhtimaller" projesiyle Kenan Doğulu, Ennio Morricone'ye ithaf ettiği albümü "Morriconne Stories"den parçalarla Avrupa cazının önde gelen alto saksofonistlerinden Stefano Di Battista, Hollandalı müzisyen ve prodüktör Niels Broos ile festivale özel projesiyle Mabel Matiz, geçen yıl Grammy'ye aday gösterilen Altın Gün, ilham kaynağı olan Atlantic Records'ın kurucusu Ahmet Ertegün'ün hikayesini şarkılar eşliğinde sahneye taşıyan Karsu, BBC Yılın Sanatçısı Ödülü'nü kazanan ve Glastonbury ile Latitude festivalleri gibi önemli müzik sahnelerinde yer alan Arlo Parks yer alıyor.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

Festivalin ücretsiz "Parklarda Caz" konserlerine bu yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek #İstanbulBirSahne konserleri de eklenecek. Konserlere her yaştan festival izleyicisi davetli olacak. Bir diğer sevilen etkinlik "Gece Gezmesi", bu yıla özel bir formatla Beykoz Kundura'nın farklı sahnelerine dağılacak. Festivalde 19 yıldır devam eden "Genç Caz" projesinde bu yıl 2013'te hayatını kaybeden müzik insanı Mehmet Uluğ'un anısını yaşatmak amacıyla Mehmet Uluğ Fonu oluşturulacak. Genç Caz'la keşfedilen, gelecek vadeden genç müzisyenler bu fonla desteklenecek.

ÖDÜL TÜLAY GERMAN’A

Festivalin bu yılki "Yaşam Boyu Başarı" ödülü de ses sanatçısı Tülay German'a verilecek. 28. İstanbul Caz Festivali'nin tüm konserleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında alınacak tedbirlere uygun olarak açık hava mekanlarında yapılacak. Festivalle ilgili ayrıntılı bilgiler "caz.iksv.org.tr" adresinden öğrenilebilir.

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