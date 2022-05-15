Cazın Yaşayan Efsanesi Anouar Brahem

Zorlu PSM, müziğin her türüne olan sıra dışı yaklaşımıyla müzikseverlere eşsiz deneyimler sunmayı planladığı caz konsepti “PSM’de Caz” ile yazın ilk günlerinde dinleyicilerine melodik bir ziyafet sunuyor. Caz’ın birbirinden değerli usta isimlerinin yer alacağı ve “Dinle, hisset, keşfet! PSM’de Caz ile dünyan değişsin!” mottosuyla yola çıktığı serisi “PSM’de Caz” kapsamında kırk yılı aşkın müzikal deneyimiyle cazın yaşayan efsanelerinden Anouar Brahem, 20 Mayıs Cuma günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk oluyor. Udu ve mükemmel inceliği ile asırlık Arap müziği geleneğini sadece modern cazla değil, aynı zamanda Batı’nın kompozisyon tekniği ve Doğu’nun antik kültürel motifleriyle birleştirerek sürekli güncelleyen Anouar Brahem, Türkiye’deki geniş hayran kitlesi ile buluşmak için gün sayıyor.

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