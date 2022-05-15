Hayat Cazın Yaşayan Efsanesi Anouar Brahem
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Cazın Yaşayan Efsanesi Anouar Brahem

Zorlu PSM, müziğin her türüne olan sıra dışı yaklaşımıyla müzikseverlere eşsiz deneyimler sunmayı planladığı caz konsepti “PSM’de Caz” ile yazın ilk günlerinde dinleyicilerine melodik bir ziyafet sunuyor.

Abone Ol Google News
Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Cazın Yaşayan Efsanesi Anouar Brahem
Anouar Brahem

Zorlu PSM, müziğin her türüne olan sıra dışı yaklaşımıyla müzikseverlere eşsiz deneyimler sunmayı planladığı caz konsepti “PSM’de Caz” ile yazın ilk günlerinde dinleyicilerine melodik bir ziyafet sunuyor. Caz’ın birbirinden değerli usta isimlerinin yer alacağı ve “Dinle, hisset, keşfet! PSM’de Caz ile dünyan değişsin!” mottosuyla yola çıktığı serisi “PSM’de Caz” kapsamında kırk yılı aşkın müzikal deneyimiyle cazın yaşayan efsanelerinden Anouar Brahem, 20 Mayıs Cuma günü Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne konuk oluyor. Udu ve mükemmel inceliği ile asırlık Arap müziği geleneğini sadece modern cazla değil, aynı zamanda Batı’nın kompozisyon tekniği ve Doğu’nun antik kültürel motifleriyle birleştirerek sürekli güncelleyen Anouar Brahem, Türkiye’deki geniş hayran kitlesi ile buluşmak için gün sayıyor.

Şampiyon kupasına kavuştu

Şampiyon kupasına kavuştu

Trabzonspor görkemli bir organizasyonla kupasını kaldırdı.
Ezber bozduk gerisi gelecek

'Ezber bozduk gerisi gelecek'

Başkan Ağaoğlu kupa töreninde açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cahit Özkanın BAE görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'İsveç ve Finlandiya' açıklaması.

Küme düştüler

Küme düştüler

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.