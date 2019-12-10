Cepten fıtık teşhisi

Dolandırıcılar şimdi de bel fıtığı olanları gözüne kestirdi. Bel fıtığı olan insanların, ağrılardan dolayı zor durumda kalmasını fırsata çeviren dolandırıcılar, özellikle fabrika duvarlarına astıkları ‘Fıtığa son’ ilanları ve internet arama motorlarına verdikleri ‘Bel Fıtığı Çektirme 2 Dakikada Kesin Çözüm’ reklamlarıyla müşteri çekmeye çalışıyor.

Bu kişiler, hastaları kemer bağlayarak iyileştireceğini iddia ediyor.

KEMERLE KAPIYA ASIYOR!

Kemerle kapıya asma ve ayakla çiğneme gibi faydasız uygulamalarla müşteri çekmeye çalışan dolandırıcılar, hastalıklarına hemen şifa bulmak isteyen insanları kandırıyor. Yöntemler ve diğer detaylar için fıtığı tedavi ettiğini iddia eden iki kişiyle konuştuk.

MADDİ KAYGIM YOK SADECE 100 TL!

İlk olarak youtube’da Salih Kuru isimli şahsın yüklediği ‘Bel Fıtığı Çektirme 2 Dakikada Kesin Çözüm’ videosunda işlemi yapan Yüksel Kaya’nın numarasına ulaştık. Kaya’yı arayıp “Babam bel fıtığından çok çekiyor ama bir sonuç alamamıyoruz” dedik. Kaya, “Samsun Çarşamba’da yaşıyorum. İstanbul’dan çok gelen var. Hastanın hiçbir yerini açmayıp boynuna ve beline kemer takıp çekiyorum. İki dakikada bütün şikayetleri gidiyor. Maddi kaygılar için yapmıyorum. Sadece 100 lira. Yeter ki hastaya şifa olsun” dedi.

TEK SEANS 450 TL

İkinci aradığımız yer hacamat ve geleneksel tıp tedavileri yapan bir merkez oldu. Telefonu açan kişiye yine ‘babamın bel fıtığı rahatsızlığı olduğunu’ söylüyorum. Telefonun ucundaki kişi, “Babanızın ciğerleri yağlanmış. İlk önce hacamat yapacağım. Ardından ozon tedavisi uygulayacağım. İlk seansta iyileşen var. Eğer şikayetler geçmezse iki seansta kesin çözüm. Bu kadar uygulama sadece 450 lira” diye konuştu.

REKLAM

BÜYÜK SORUNLAR DOĞURUR

Mustafa Kemal Kamamcıoğlu

Bu tedav yöntemleriyle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Hamamcıoğlu ise şunları söyledi: “Bel fıtığının kendi içinde dereceleri vardır. Bel fıtığı hastalarının yüzde 80’ini ameliyat etmeyiz. Eğer iki kemik arasındaki disk dediğimiz kıkırdak önündeki bariyeri yırtarak iyice dışarıya çıkmış ise bu durum ameliyat edilmeden düzelmez. Ama sinire baskı yapmasına rağmen vazifesini aksatmamışsa sade ağrıya sebep oluyorsa fizik tedavi ve ilaç uyguluyoruz. Bizim doğru bulmadığımız, ‘manipülasyon’ diye tabir ettiğimiz çekme, bir yerden bir yere asma gibi uygulamalar o anlık acıyı geçirse de daha büyük sorunlar doğuruyor.”

FELCE NEDEN OLABİLİR

“Sinire çok baskı yapılınca küçücük bir fıtık, felce neden oluyor. Son dönemde hacamat duyuyoruz. Vücudun yapısında normal bir kan dolaşımı var. Temiz kan kalpten tüm vücuda dolaşarak devirdaim yapar. Kirli kan denen şey toplardamarlardaki kullanılmış kandır. Hacamat yaparken kupalarla önce bir vakum ve oradaki cilt dokusunu çekiyorlar. Çizik atıp kan çıkınca ‘biz bunu hallettik’ diyorlar. Diğer uygulamalara göre tehlikeli olmasa bile kesinlikle fıtığa bir faydası yok.”