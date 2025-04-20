Çocuklar için AKM’de şenlik

Atatürk Kültür Merkezi 23 Nisan’da çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’nde Beşiktaş Çocuk Korosu ile sahne alacak. Devlet Halk Dansları Topluluğu ise “Zamanın Kahramanları” dans gösterisiyle çocukları büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da AKM Çocuk Sanat Merkezi’ndeki sanat atölyeleri çocuklara sanatın görkemli kapısını açacak. AKM’nin artık gelenekselleşmiş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel programı “AKM Çocuk Sanat Festivali” ile çocuklar; iki gün boyunca, sanatla iç içe keyifli zaman geçirirken aynı zamanda gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerle buluşacak.





Çocuklar için konser

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da minik müzikseverlerle buluşacak. Bu özel etkinlikte, aydınlık bir geleceğe uzanan çocuk şarkıları çocuklarla birlikte söylenecek. Şef Hasan Niyazi Tura’nın yöneteceği orkestra; Güneş Kaya yönetimindeki Beşiktaş Çocuk Korosu koristlerine eşlik edecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri; 23 Nisan 2025 saat 14.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda olacak.





Dans gösterisi

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından sahnelenen “Zamanın Kahramanları” dans gösterisi, Hayat Ağacı’nda yaşayan halkların, ağacın kalbi olan Yeşil Taş sayesinde sevgi ve barış içindeki yaşamlarını anlatıyor. Ancak Yeşil Taş, karanlık güçlerin eline geçince dengeler altüst oluyor. “Zamanın Kahramanları” bu büyülü taşı geri almaya çalışıyor. Yaşam ağacını kurtarmak için bir araya gelen halklar büyük bir mücadeleden sonra ise zafere ulaşıyor. Zamanın Kahramanları- Devlet Halk Dansları Topluluğu; 23 Nisan saat 17.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda olacak. Ayrıca AKM Çocuk Sanat Merkezi ise festival kapsamında; 23-25 Nisan tarihleri arasında 4-11 yaş aralığındaki çocukları sosyal ve sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. El becerilerini geliştiren yaratıcı atölyelerden müzik ve dans etkinliklerine kadar birçok keyifli deneyim minikleri bekliyor.



