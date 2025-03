Romeo ve Juliet bir kez daha sahnede buluştu

Eserin bugüne kadar pek çok defa sahnelendiğini hatırlatan Amarante, “Bu gösteriyi özel kılan en önemli faktör, sevgiyle yapılmış güzel bir iş olması” diyor ve şunları ekliyor: “İnsanların her sahnede ve her harekette tüm duyguları hissedebilecekleri, kendilerini bağlı hissedecekleri bir anlatım sunmaya çalışıyorum. İzleyicilerin, hikâyeyi iyi anlatan bir film izliyormuş gibi hissetmelerini istiyorum.”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) sahnelediği Romeo ve Juliet balesinde “Romeo” rolünü üstlenen balet Batur Büklü, ilk kez Romeo karakterini canlandırdığını söylüyor ve ekliyor: “Bu, mesleğe başladığımdan beri hayalini kurduğum bir karakterdi. İçimde hep bir Romeo vardı ve onu sahnede canlandırmak benim için inanılmaz heyecan verici.” Shakespeare’in yazdığı karakterlerin, insan hayatındaki acı, mutluluk ve üzüntüleri içerdiğini belirten Büklü, “Romeo ve Juliet aslında klasik ama bir o kadar da evrensel bir hikâye. İki karşıt ailenin içinde doğan bir aşkı anlatıyor. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği anlar var.” Sahnede Romeo’nun duygularını yansıtmak için iç dünyasına döndüğünü söyleyen Büklü, Romeo’nun önemli bir karakter gelişimi yaşadığını vurguluyor. Büklü “Romeo romantik bir aşık. Aşka aşık bir insan. Birinci perdeden ikinci perde sonuna kadar, yani ölümüne dek, büyük bir değişim geçiriyor. Onun bu yolculuğunu karakterle birlikte yaşadığımı hissediyorum. Mutluluk ve keyifle başlayan hikâye, trajediyle bitiyor. Ancak Romeo, aşkı uğruna ölüyor ve bunu bir fedakârlık olarak görüyor. Öyle ki, bu fedakârlık ona mutluluk veriyor” ifadelerini kullanıyor. Romeo’nun kendine has hareketlerinin olduğunu dile getiren Büklü, Ricardo Amarante’nin koreografisinin klasik baleye kıyasla daha akıcı ve bütüncül olduğunu söylüyor. “Klasik balede genellikle pozlara odaklanırız. Ancak Ricardo’nun yaptığı koreografide daha yuvarlak, akışkan hareketler var. Her şey eserin anlatımına katkı sağlıyor” diyor.

Eserde “Juliet” karakterini canlandıran balerin Berfu Elmas, ”Juliet karakterini ilk kez canlandırıyorum. Bale kariyerimde 10 yılı geride bıraktım ve bu rol, dans etmekten en çok keyif aldığım karakterlerden biri oldu. Eserin duygusal derinliği ve karakterin gelişimi inanılmaz etkileyici. Juliet’i sahnede yaşamak, her dansçının tatması gereken bir deneyim” diyor. “Juliet’in hikâyesi beni duygusal açıdan oldukça zorladı çünkü içinde her duyguyu barındırıyor” ifadelerini kullanan Elmas, “Juliet, naifliği ve cesaretiyle klasik edebiyatın en güçlü kadın karakterlerinden biri olarak kabul edilir. O, aşkı için her şeyi göze alabilen, hislerini en saf haliyle yaşayan bir figürdür. Saf bir şekilde âşık oluyor, tüm duygularını en yoğun haliyle yaşıyor ve hikâyesi trajik bir sonla bitiyor. Onunla empati kurmak, her gün sahnede ölmek benim için en zorlayıcı tarafı oldu” sözleriyle anlatıyor. Elmas, eserin seyirciye güçlü bir şekilde aktarılabilmesi için duygularla dansı birleştirdiklerini dile getiriyor.