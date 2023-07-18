CZN Burak babasıyla davalık oldu: Oğlunun adını kullanıp mekan açmış

CZN Burak hesabıyla TikTok ve Instagram hesaplarında Türkiye'deki en yüksek takipçi sayısına ulaşan Burak Özdemir, uzun süredir babasıyla problemler yaşıyor. İkili arasındaki kriz, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından patlak verdi. Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalıştı. Ancak bu süreçte babasının engellemeleriyle karşı karşıya kaldı. Depremzedelere yardım eli uzatmasının önüne geçilmesine dayanamayan CZN Burak, babasıyla olan tüm bağlarını kopardı. Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.