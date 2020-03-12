Hayat Dezenfekte teyakkuzu
GENEL SAĞLIK

Dezenfekte teyakkuzu

Türkiye’de ilk koronovirüs vakasının görülmesinin ardından belediyeler teyakkuza geçti. Tüm yurtta toplu taşıma araçlarında, otogarlarda, okullarda, parklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
İETT ve özel halk otobüsleri sefer aralarında dezenfekte edildi.
İETT ve özel halk otobüsleri sefer aralarında dezenfekte edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, İETT ve özel halk otobüslerini sefer aralarında dezenfekte etti. Ankara, İzmir ve daha birçok ilde salgın hastalıklara karşı ilaçlama da yapıldı.

ATM'ler de dezenfekte sürecine katıldı.

TÖRENLER ERTELENDİ

  • Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri dolayısıyla uluslararası toplantıları erteledi. Başkanlıktan yapılan açıklamada, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenmesi planlanan “6. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni” ve 2-5 Nisan tarihleri arasındaki “10. Avrasya İslam Şurası”nın ertelendiği bildirildi. Öte yandan İstanbul-Sofya Ekspresi seferlerine, koronavirüs nedeniyle geçici olarak ara verildi. Balıkesir Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na deniz ulaşımını sağlayan 2 tur şirketi de, Midilli Adası’nda görülen ilk koronavirüs vakası nedeniyle seferleri 25 Mart tarihine kadar durdurduklarını açıkladı. Sınır kapılarında da sıkı tedbirler devam ediyor.

Selimiye Camii'nde koronavirüs önlemi
OYNAT
Selimiye Camii'nde koronavirüs önlemi
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi ile Edirne Otogarı'nda dezenfekte çalışmaları yapıldı.


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