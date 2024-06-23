Diyabet ilacı zayıflama ilacı değildir

Yaz aylarının gelişiyle birlikte kilo vermek isteyenlerin sayısı da arttı. Son dönemde yapılan şok diyetler gibi vücudun yapısını bozan girişimlere bir de Tip-2 diyabet hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlar eklendi. Kilo vermek isteyenlerin bu ilaçları kullandığını belirten Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü'nden Prof. Dr. Nilgün Tekkeşin, GLP-1 agonistlerinin (Zayıflama ilaçları) kullanımının son derece yaygınlaştığını belirterek, “Bu ilaçlar iğneyle enjekte edilebiliyor. Diğer kilo verme ilaçlarında olduğu gibi hastalar, özellikle bir yıldan önce ilaçları bıraktıklarında verdikleri kiloların çoğunu geri alıyorlar” dedi. Kilo vermek uğruna kullanılan ilaçların yan etkilerine dikkat çeken Tekkeşin, “Tip 2 diyabet hastası değilseniz, diyabet ilaçlarına alternatifler konusunda doktorunuza danışın” diye konuştu.





İŞTAHI AZALTIYOR

Şu anda kilo kaybı için iki GLP-1 ilacının kullanıldığını söyleyen Tekkeşin, diyabet için kullanılan diğer bir ilacın ise kilo verme için tam onaya sahip olmadığını hatırlattı. Diyabet ilaçlarının, özellikle GLP- 1 reseptör agonistlerinin kilo kaybını teşvik etmek için farklı mekanizmalar aracılığıyla çalıştığını kaydeden Tekkeşin, “GLP- 1 agonistleri doğrudan kilo kaybına neden olmaz, pankreasın insülin salmasını teşvik ederek kan şekerini düşürmek, genel iştahı azaltmak ve midede daha uzun süre tokluk hissi sağlamak gibi yollarla kilo kaybına yol açıyor” ifadelerini kullandı.





YAN ETKİLERİ VAR

İlaç kullananların yüzde 90'ında genellikle hafif ile orta dereceli olmak üzere bazı yan etkiler görüldüğünü anlatan Tekkeşin, “İlaçların yorgunluk, kabızlık veya ishal, karın ağrısı ve hazımsızlık ile düşük kan şekeri gibi yan etkileri var. Belirli GLP-1 ilaçları safra kesesi sorunları, pankreatit, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı, göz problemleri, yüksek kolesterol gibibelirli tıbbi durumların gelişme riskini artırabiliyor. Özellikle 1 yıldan önce bu ilaçları bırakan kişiler kiloların çoğunu geri alıyor” değerlendirmesi yaptı. Tekkeşin, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku ile uzun vadeli kilo verilebileceğine vurgu yaptı.



