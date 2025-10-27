Diyanet’ten Kırıkkale’ye yeni eğitim yatırımı

210 kursiyer kapasitesiyle hizmet verecek olan kurumda, aday din görevlileri 8 ay sürecek yoğun bir eğitim programına tabi tutulacak.

Bu süreçte kursiyerler; tefsir, hadis, fıkıh, hitabet, temsil ve mesleki yeterlilik alanlarında kapsamlı bir eğitime alınacak. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, imam hatip, Kur’an kursu öğreticisi ve müezzin kayyım kadrolarına atanma hakkı elde edecekler.

İRFAN OCAĞI OLACAK

Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi Müdür Vekili Burhan Tufan, merkezin hem fiziki imkânları hem de eğitim vizyonuyla örnek bir kurum olacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Merkezimiz, sadece bilgi aktarımının yapıldığı bir eğitim alanı değil; ahlak, temsil ve hizmet bilinciyle donanmış din görevlilerinin yetiştiği bir irfan ocağı olacaktır. Burada verilen eğitim, sahada görev yapacak personelimizin hem mesleki hem de manevi açıdan güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.”

Tufan, merkezin kuruluş ve inşa sürecinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu merkezin bugünlere gelmesinde büyük gayret gösteren başta önceki dönem Kırıkkale İl Müftülerimiz olmak üzere, sürecin başından itibaren bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, her aşamada öncülük ve rehberlik eden Kırıkkale İl Müftüsü Sayın Mustafa Topal’a şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmet binasının yapımında dört farklı dönem müftümüzün emeği, gayreti ve duası vardır. Her biri bu eserin bir tuğlasında iz bırakmıştır.”

Tufan, ayrıca merkezin inşasında ve donanımında katkı sağlayan hayır sahiplerini de unutmadı:

“Bu merkezin yükselmesinde destek veren tüm hayırsever kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Eğitime, dine ve geleceğin din hizmetlerine yapılan her katkı, Allah katında kalıcı bir sadaka-i cariye hükmündedir. Bu müessese, onların desteğiyle uzun yıllar boyunca binlerce görevlimize ilim ve irfan kapısı olarak hizmet edecektir.”