Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Yeni Şafak Pazar Eki
Diz çökerten yağmur

Diz çökerten yağmur

Sernur Yassıkaya
Sernur Yassıkaya
04:0028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Altı saat süren yağmur, şehri dizlerinin üstüne çökertti. Sularla dolan sokaklar, yalnızca doğanın değil, altyapı eksikliğinin de acı bir yansıması. Kalküta, sessizce yardım istiyor.
Altı saat süren yağmur, şehri dizlerinin üstüne çökertti. Sularla dolan sokaklar, yalnızca doğanın değil, altyapı eksikliğinin de acı bir yansıması. Kalküta, sessizce yardım istiyor.

Altı saat süren yağmur, şehri dizlerinin üstüne çökertti. Sularla dolan sokaklar, yalnızca doğanın değil, altyapı eksikliğinin de acı bir yansıması. Kalküta, sessizce yardım istiyor.

SESSİZLİKTE BİLGELİK

Kaldırım kenarında, küçük bir kütüphane. Bir kadın, kalabalığın dışında bir dünyaya dalmış. Gürültüyle ve kaosla çevrili şehrin sokaklarında, sessizlikle örülü bir bilgelik anı…

HAFIZA DUVARI

Bir adam, Filistin direnişinin iki efsane ismi Mervan Bergusi ve Yaser Arafat’ın duvarlara kazınmış yüzlerinin önünden geçiyor. İşgalci İsrail’in ördüğü ‘Utanç Duvarı’ndaki sözsüz bakışlar, yılların direnişini ve umudunu taşıyor. Duvar konuşmaz ama hafızası susmaz.

KANDAHAR’IN NARLARI

Küçük eller, nar tanelerini güneşe seriyor. Savaşın ve yoksulluğun gölgesinde, çocukluk güneşte kuruyor. Her tanede bir umut, her gölgede bir hikâye var.

SOYKIRIM YOLU

Hayatlarını arkada bırakıp yola çıkan insanlar… Kimisi arabayla, kimisi bir at arabasında sığınacak yer olmayan bir noktada soykırımdan kaçıyor. Umutları küçücük bir valizde, gözleri ise bilinmezliğe kilitli. Dünya’nın bir avuç katil karşısındaki çaresizliğinin yükünün taşıyorlar; Her adım bir hayatta kalma çabası...

SU ASLANIN AĞZINDA

Bir kadın çeşmeden şişesini dolduruyor. Ancak bu görüntü, Avrupa’nın yakıcı gerçeğini gizleyemiyor: 2024 yazında 60 binden fazla can, sıcaklığa yenik düştü. Dünyamız her geçen gün kuraklığın pençesine düşüyor. İklim değişikliği artık gözle değil, canla hissediliyor.


#Görme Biçimleri
#Filistin
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Togg Avrupa satışları başladı mı ön siparişler ne zaman başlayacak? T10X ve T10F Almanya'da ne kadara kaça satılacak?