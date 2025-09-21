Ağlama çocuk

HALİL İBRAHİM İZGİ





HER YOL GAZZE'YE ÇIKAR

Bu söz, her yol Roma’ya çıkar olarak bilinir ama dünyanın tüm sokaklarında kalbinde vicdan merhamet olan insanlar Gazze için birleşiyor. İtalya’da 16 Eylül’deki gösteriler başkent Roma’nın yanı sıra Milano, Napoli, Torino ve Bolonya’da da gerçekleşti. Filistin tüm dünyayı özgürleştirmeye niyetli.





UZUN ÇABA KISA MUTLULUK

Tokyo’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ABD’li Melissa Jefferson-Wooden başarısının tadını çıkarıyor. 100 metrede kazandığı başarı onu hatırı sayılır bir üne kavuşturacak. Fotoğrafçılar bu anı kaçırmak istemiyor ve başka bir fotoğrafçı da açısını değiştirip daha geniş bir açıdan bakıyor.





İNSANLIĞIN GÖLGESİ

Alalpardo ve Madrid arasındaki yarışın son etabından Filistin yanlısı göstericiler sokağı ele geçiriyor. Filistin bayrağını gösteren kişinin yüzünü göremiyoruz. Ancak yansıyan gölge için insanlığı temsil ediyor diyebiliriz. Kimlik meçhul, duygu tanıdık.





YENİ BİR SAYFA

Köyünüzü sel alıyor ve yeni, bilinmez bir geleceğe doğru adım atıyorsunuz. Sahip olduklarınız geride kalmış. Yeniden başlarken yanınıza alabildiğiniz yakınlarınız ve umutlarınız. Pakistan’da zaten zor olan hayatların içinde yeni bir zorluk daha başlıyor.





DURDURULAMAZ

Bu fotoğraf karesinin anlamı büyük. ABD’li voleybol oyuncuları Manila’daki Erkekler Dünya Şampiyonası’nda Küba’ya karşı blok yapmaya çalışıyor. Ancak muvaffak olamıyorlar. Spor mücadelenin görece eşitlendiği bir alan ve ABD bir defa daha Küba’ya diş geçiremiyor.



