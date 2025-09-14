İyilik için Gazze

Gazze, yıllardır süren çatışmalar ve abluka nedeniyle dünyanın en zor koşullarında yaşamaya çalışan milyonlarca insanın yurdu. Her gün bombaların gölgesinde, sınırlı imkânlarla hayata tutunmaya çalışan çocuklar, aileler ve yaşlılar, güvenli bir yaşam ve temel ihtiyaçlarına ulaşabilmek için mücadele ediyor. Bu durum, sadece Gazze halkının değil, tüm dünyanın vicdanını sızlatıyor. Ancak zor koşullara rağmen dayanışma ve iyilik umut ışığını söndürmüyor. Küçük bir katkı bile, oradaki insanların hayatında büyük bir fark yaratabiliyor. İşte bu anlayışla, sanat ve hayır bir araya geldi. Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılan “Gazze İçin İyilik” sergisi, Milli Saraylar Başkanlığı ve Türk Kızılayı ortaklığında, Gazze’ye yardım elini uzatmak için hazırlandı. Sergide toplam 405 eser yer alıyor ve satışlardan elde edilecek tüm gelir, Türk Kızılayı aracılığıyla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Hat, tezhip, ebru, resim, porselen, cam ve metal objeler gibi farklı sanat dallarından özel seçkiler, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor ve sanatla iyiliğin birleştiği anlamlı bir mesaj veriyor. Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde bugün son kez ziyaret edilebilecek sergiyi küratör Meyçem Ezengin, hattat Mustafa Çelebi ve hattat Mustafa Parıldar ile konuştuk.

Meyçem Ezengin

Tarihi beratlardan hat eserlerine

Sergi küratörü Meyçem Ezengin, hayırsever bir iş insanının desteğiyle oluşturulan ve 405 parçadan oluşan özel koleksiyonun Gazze’ye destek amacıyla sergilendiğini belirterek, “Koleksiyonda birbirinden değerli yazılar, levhalar, hat, tezhip, ebru, yanma tablolar, biblolar, antika tekstil ve objeler yer alıyor. Serginin en dikkat çeken eserlerinden biri, kısa süre önce kaybettiğimiz hattat Hasan Çelebi’nin altınla işlenmiş eseri. Tezhibi ise oğlu Mustafa Çelebi’ye ait. Ayrıca III. Selim’e ait üç berat, II. Abdülhamid dönemine ait bir berat ve günümüzün önde gelen hattatlarının eserleri de koleksiyonda bulunuyor” açıklamasını yapıyor. Ezengin, koleksiyonun büyük bir emekle hazırlandığını vurgulayarak, “Her eser kendi alanından çıkarıldı, yeniden işlendi, temizlendi ve restore edildi. Böylece çok kıymetli bir koleksiyon ortaya çıktı. Umarım bu yolculuk hem hayır sağlar hem de bereketli olur” diyor.

Sanatla hayrı bir araya getirdik

Gazze için oluşturulan iyilik çabasında sanatın da önemli bir rol üstlendiğini belirten Ezengin, “Sanatla hayrı bir araya getirdik. Güzel görmek, güzel düşünmek, güzel adımlar atmak adına bu serginin amacına ulaşacağına inanıyoruz. Gazze hepimizin acısı ve sızısı. Bir nebze olsun herkes katkıda bulunursa ne mutlu. Kiminin duası, kiminin parası… Bu sergi herkesin görmesi gereken bir koleksiyon” ifadelerini kullanıyor.

Mustafa Çelebi

Gazze yürek yaramız

Gazze’ye destek amacıyla düzenlenen yardım sergisinde, babası hattat Hasan Çelebi’nin eserine ve kendi çalışmasına yer verilen hattat Mustafa Çelebi, “Bu manada çok kıymetli ve mübarek bir sergi. Bir hayra vesile olma gayretiyle açıldı. Burada günümüz hattatlarının eserleri var. Ayrıca geçmişte yaşamış büyük hattatların eserlerinden de bazı örnekler mevcut” diyor. Koleksiyonda yer alan kendi çalışmalarını da anlatan Çelebi, iki kubbe yazısına dikkat çekiyor. Bunlardan birinin Çamlıca Camii kubbesi için yapılan bir çalışma olduğunu söyleyen Çelebi, “Yazı babam Hasan Çelebi’ye ait. Tezyinat projelerini ben hazırladım. Desenler metalden kesildi, paslanmaz çelikle askılı olarak monte edildi ve titanyumla renklendirildi” sözleriyle anlatıyor. Diğer eserinin ise Levent’te inşa edilen Barbaros Hayrettin Paşa Camii için hazırlandığını belirterek, “Caminin isminden dolayı denizcilik temalı bir tasarım yaptık. Paslanmaz çelikle birlikte bakır levha da kullanıldı. Bu tasarım gemi dümenini çağrıştırıyor” ifadelerini kullanıyor. Gazze’ye ilişkin düşüncelerini de paylaşan Mustafa Çelebi, “Gazze bizim yürek yaramız. Buradan oraya, yangına su taşıyan karınca misali, bir damla katkımız varsa ne mutlu. Dilerim Gazze halkı en kısa zamanda feraha kavuşur, bu beladan kurtulur” açıklamasını yapıyor.

Mustafa Parıldar

Merhametli Rabbin selamı üzerlerine olsun

Gazze için düzenlenen iyilik sergisine eserleriyle katkı sunan hattat Mustafa Parıldar ise “Gazze, hepimizin kanayan yarası. Fiilen elimizden bir şey gelmediği için ancak böyle ufak tefek katkılar yapabiliyoruz. En azından vicdanımızın sızısını biraz azaltmak için böyle adımlar atabiliyoruz. İnşallah en kısa zamanda kardeşlerimiz zulümden kurtulur, zalim İsrail hak ettiği cezayı alır da bu tür sergileri Gazze’de açarız” ifadelerini kullanıyor. Parıldar, sergide yer alan eserini de şu sözlerle anlatıyor: “Eserim, Yasin Suresi’nin 58. ayeti olan ‘Selamun kavlen min rabbinrahim’ ifadesi. Merhametli Rabbin selamı üzerinize olsun anlamını taşıyor. İnşallah bu eser, Gazze üzerine bir selam, bir selamet gelir duası yerine geçer. Cel-i Talik tarzında yazdım.”







