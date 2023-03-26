Doğal hayatı konuşalım

Muhammed Gümüş.

Bütün dünyayı saran korona illetinden sonra şehrin ve kalabalıkların ne kadar çekilmez ve boğucu olduğunu idrak edenlerin sayısı hayli artmamış mıydı? Daha doğal, daha organik diye birşeyler tüketme derdinin içine girmemiş miydik? Marketlerin vegan ürün satışlarının hiç olmadığı kadar patladığını haberlerden okumamış mıydık? Sonra ne mi oldu? Tabi ki bir güzel unuttuk. Depremle beton bloklar içinde katlı hayatın hiç de tatlı olmadığını fark etmedik mi? Yerle bir olan binaların birçoğunun üzerinde satılık veya kiralık ilanlarının ibretlik hali bize yeterince ders olmadı mı? Tabiat bir ders kitabı gibi önümüzde sayfa sayfa, yaprak yaprak açılırken bunu okuyabilmek için sadece olanları görmek yeterli.

Köye dönüp küçük bir bahçede çalışma veya tarlada ekip biçme hayali daha ne kadar ertelenecek? Doğal hayat konusunu konuşmanın şimdi tam sırası diye düşünüyorum. Yekten “hadi gel köyümüze geri dönelim” demiyorum. Ama pekala köyü, bu da yetmez, doğal hayatı tartışalım diyorum. Enine boyuna ele alalım. Bunu en azından gelecek nesiller için yapalım. Mesele sadece dönüş değil. Olacaksa bu dönüş bilinçli ve şuurlu bir şekilde olmalı. Yoksa her kriz çıktıkça şehirden kırsala muhtemel göç aynı kirliliği ve düzensizliği kırsala taşımak olacaktır.

Şehirleri doldurduk

Genellikle uzmanların şehirden kırsala dönenlere en önemli uyarısı şu oluyor. İşe girişim veya yatırım olarak değil, bir yaşam biçimi olarak bakmak, buna bağlı bir bakış açısı edinmek gerekiyor. Yani türkçesi hayal kurarken bunu zenginlik üzerine değil, önce kendi kendine yetme ve geçinme anlayışı üzerine kurmak elzem olan şey.

Nasıl ki, geçim derdiyle bir bir köyleri öyle ya da böyle boşalttık. Şu ya da bu mesele buna çoğumuzu mecbur etti. Yetmedi, gecekondular yaparak, o da yetmedi gökdelenler yaparak dere demeden tepe demeden şehirlere doluştuk. Son 15-20 yılda köylerimiz, kırsal bölgelerimiz iyice boşaldı. Köylüsüyle, çiftçisiyle, emeklisiyle şehirleri doldurduk. 200 yıl önce dünya nüfusunun sadece yüzde 3 kadarı şehirlerde yaşıyordu. Günümüzde küçük şehirlerin nüfusu bile milyonu buluyor. Her geçen gün trafiğiyle, gürültüsüyle artık giderek zorlaşan bir hayat var şehirlerde.

Mantar gibi çoğalan binaların içinde kaybolduk. Bu şehirlerin bu denli sağlıksız büyümesi bize er ya da geç ceza/lar ödetecekti. Obez şehirlerde ilelebet rahat edeceğimizi sandık. Topraktan uzaklaştıkça, betona sığındıkça mutlu olacağımızı varsaydık

Organik tarım hayal mi?

Herkes hayal kurar. Kimisine hayal kurmak güzel gelir. Kimisine de hayalleri gerçekleştirebilmek bir dert olur. İşte bu kurulan hayallere ilk adım anlamında teşvik edici olsun diye Elma Yayınevi Hayaller Serisi hazırlamış. Bu seriden çıkan “Organik Tarım” isimli kitap konuyla ilgili epey faydalı bilgiler muhteva ediyor. Bilgiler hem pratik hem güncel haliyle yer alıyor. Yasemin Balaban’ın hazırladığı 152 sayfalık kitabın arka kapağında yer alan cümleler, tam da bugünlerde tekrar insanların sorduğu soruyu cevaplar gibi. Yaşam biçiminizi değiştirmeyi mi hayal ediyorsunuz? Şehirden uzak, toprakla baş başa bir hayat mı arzu ettiğiniz? Sorular bu şekilde sıralanıyor. Ancak hayalini kuranlar için kolay cevabı var. Gerçekleşmesi mümkün mü ya da ne kadarı mümkün?

Merak edenler ve bu alanda çalışmak isteyenler için organik tarımın inceliklerinin ele alındığı kitapta arazinin seçimi, nerede ne yetiştirileceği, gelecek vaat eden ürünlerin hangileri olduğu, ürünlerin pazarlanması ve devlet destekleri ayrıntılı olarak mevzu ediliyor.







