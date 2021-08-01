Dondurmanın lezzet haritası

Dondurmanın yaz günlerinin biricik dostu, çocukların heyecanı olduğunu kim inkâr edebilir. Hele ki usta elinden çıktıysa... Yakacık’tan Bebek’e İstanbul’da lezzetine doyum olmaz dondurmalar yiyecek onlarca durak var. Her biri kendine özel ayrı bir tat, ayrı bir hikâye barındırıyor. Şimdi gelin beraber çilekten çikolataya onlarca meyveyle bir araya gelip, damaklarda lezzet şölenine dönüşen dondurmanın İstanbul’daki en büyük ustalarına bakalım.

BUZ GİBİ SERİNLİK BU&BU’DA

İstanbul’un en lezzetli dondurmacılarından bir diğeri de Çengelköy’deki Bu&Bu Dondurma. Tazeliği ve bol çeşidiyle öne çıkan dondurmacının önündeki sırada kolay kolay eksik olmuyor. Sayısız çeşidiyle müşterilerine hizmet sunan dükkândan bir külah dondurma alıp, semtin güzel sahilinde oturmak gibisi yok.

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AİLE TARİFİYLE MUHTEŞEM TATLAR

İstanbul’un en semtlerinden biri olan Tatavla, kendine özgü onlarca lezzeti de barındırıyor. Semtte İstanbul’u gezenlerin mutlaka uğraması gereken lezzet durakları var. Onlardan biri de Tufan Kardeşlerin işlettiği Damla Dondurma. Ali ve Fahri Tufan’ın 1994’te açtığı dondurmacı 27 yıldır hizmet veriyor. Dondurmalarının ünü ise uzun yıllar önce Tatavla sınırlarını aşmış. Hâlen iki kardeşin işlettiği dükkânda dondurma da aileye özgü tarifle yapılıyor. Kışın dondurmanın yanı sıra salep ve boza servisleri de var. Ama tam da bugünlerde olduğu gibi sıcak bir gündeyseniz dükkânın önünde biraz sıra bekleyebilirsiniz. Ancak inanın buna kesinlikle değiyor!

BAYLAN’I ATLAMAK OLMAZ

Herhalde İstanbul’da tatlı denildiğinde akla gelen birkaç mekândan biri de Baylan’dır. Bebek’te ve Kadıköy merkezde yer alan pastanede çok çeşitli tatlıları deneyimlemek mümkün. Ancak dondurmaları da ayrı bir efsane. Yıllardır değişmeyen tadı ve sunumu ile Baylan, dondurmanın tadına varmak isteyenlerin rotasında mutlaka yerini almalı.

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LOKUMLU LEZZET

Bebek’e gelmeden, Ortaköy’de kumpir yemeden yazı uğurlamak olmaz. Yolu İstanbul’a düşenler veya zaten burada yaşayanlar sadece Bebek Mini Dondurma’ya uğramak için buraya gelebilirler. Aman dikkat! Dükkân küçük, Aşiyan’dan Bebek Parkı’na doğru yürüken sakın kaçırmayın. Şimdi gelelim kendi minik olsa da sunduğu lezzetin devasa olduğu dükkânın hikâyesine... Şirin dükkanı Mesut Akyıldız işletiyor. Ancak o da bayrağı babasından almış. Lezzetin tarihi 1969’a kadar uzanıyor. Tam 52 yıldır İstanbul’lulara nefis dondurmalarını sunan Bebek Mini Dondurma’da ülkenin başka hiçbir yerinde tadına bakamayacağınız lezzetleri bulmak mümkün. Bunun başında da lokumlu dondurmaları geliyor. Akyıldız’ın icadı güllü lokumlu dükkânın müdavimi olan müşterilerin fovarisi. Dükkânı uzaktan biraz izleyince veya dondurma sırasında bunu gözlemlemeniz mümkün.

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ALİ USTA İŞİN PİRİ

Moda Anadolu yakasının en keyifli semtlerinden biri. Özellikle son yıllarda ardı ardına açılan yeni nesil kafeler de bölgenin daha da canlanmasına neden oldu. Ancak bu semtin en eski mekânlarından biri bir dondurmacı: Ali Usta’nın meşhur dondurmacısından bahsediyoruz. Ali Kumbasar’ın işlettiği Moda’daki bu dükkân1969’dan bu yana açık. Kumbasar mesleği İtalyan bir dondurma ustasından öğrenmiş. Gün geçtikçe büyüyen dükkân özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak noktası oluyor. Bugün 50’yi aşkın çeşidi müşterisine sunan dükkânda yediğiniz dondurmanın lezzeti yıllar geçse de hep aynı kalıyor.

FATİH’TE DOHDURMA KEYFİ

Fatih semtinde bir gelenektir. Gece 12..’ye doğru yaz aksamlarında Fevzipaşa Caddesi’nde bir hareketlilik yaşanır. Ailece dondurma yemek için dışarı çıkan kalabalığın ilk durağı Roma Dondurmacısıdır. Yaz kış açık olan roma dondurmacısının önü gece yarılarına kadar hınca hınç doludur. Roma Dondurmacısı kadar ünlü bir başka dondurmacı ise Yavuz Selim’deki Baltepe’dir. İki dondurmacının da önünde yaz akşamları kuyruk hiç bitmez.

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BALKONDA BALKAN DONDURMASI

İstanbul’un balkonu olarak tabir edilen Yakacık, İstanbul’un en lezzetli dondurmacılarından birine de ev sahipliği yapıyor. Aydos Ormanı’nın yanı başında yer alan Yakacık Tarihî Balkan Dondurmacısı da 1969’dan bu yana hizmet veriyor. Dükkânı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti göçmeni Yakup Güvenç ve ailesi işletiyor. Sütünden salebine her malzemesi için ayrı titizlenen Yakup Bey ve ailesi yarım asrı aşan zamandır İstanbullulara bu serin lezzeti sunuyor.

YEŞİLKÖY’E MUTLAKA UĞRAYIN

Biri eğer Roma dondurmasından bahsediyorsa cevabımız, Yeşilköy Roma Dondurmacısı olurdu. 1970’den bu yana hizmet veren dükkân yıllardır değişmeyen bir lezzetle müşterilerine ulaşmaya devam ediyor. Veysel Ayar ve Ramadan Vardar tarafından kurulan Yeşilköy Roma Dondurmacısı, kurulduğu tarihte Yeşilköy'ün ilk dükkanlarından biriymiş. Aynı cadde üzerinde, lezzetinden ve kalitesinden ödün vermeden 40 yılı aşkın zamandır sürdürdüğü bu hizmeti şu anda ikinci nesil işletmecileri olan Asaf Ayar, Abdül Ayar, Feyzullah Vardar ve Zekeriya Vardar sürdürüyor.

YENİ LEZZETLERE AÇIK OLUN

Klasikleşmiş mekânların arkasından bir de yeni nesil dondurmacı ekleyelim: Girandola Gelato. 2008’de kurulan markanın şu an İstanbul’un dokuz ayrı semtinde dükkânı bulunuyor. Yüzün üzerinde çeşit bulabileceğiniz dükkânlarda kazandibili ve güllaçli dondurma gibi klasik lezzetlerin şekil değiştirmiş halini denemek mümkün.

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