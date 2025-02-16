Dünya yayımcılarına ev sahibi İstanbul

YENİ ŞAFAK PAZAR





Frankfurt, Londra ve Bolonya’nın ardından uluslararası yayıncıların yeni buluşma mekânı olarak öne çıkan İstanbul, uluslararası telif alışverişinde önemli anlaşmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneği’nin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen “10. İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları-İstanbul Publishing Fellowship”, dünyanın dört bir yanından yayımcıları bir araya getirmeye hazırlanıyor. Uluslararası telif alışverişine önemli katkılar sunması planlanan etkinliğe 75 ülkeden yayıncıların katılımı bekleniyor. Etkinlik bu yıl 25-27 Şubat’ta geçtiğimiz yıl olduğu gibi Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Pek çok ülkeden yayıncıyı Rami Kütüphanesi’nin tarihi atmosferinde buluşturmayı hedefleyen etkinlik, ayrıca 10. yılında yenilenen kurumsal yüzü ile misafirlerini karşılayacak. Bundan 4 yıl önce porejeye dikkati çekmek ve telif sayılarını arttırmak için 3 dalda verilen İstanbul Telif Ödülleri’ni projeye dahil edilmişti. Bu yıl 4.’sünün verileceği “İstanbul Telif Ödülleri” ise 25 Şubat’ta Fatih’teki Sultan Sarnıcı’nda gerçekleşecek Gala Yemeği’ndeki törenle sahiplerine takdim edilecek.





70 ülkeden 250 yayıncı davetli

Bu yıl 102 ülkeden binin üzerinde başvuru alan İstanbul Publishing Fellowship’te yapılan değerlendirmeler sonucunda 70 civarında ülkeden, 100’ü yerli olmak üzere, yaklaşık 250 yayıncı davetli. Bugüne kadar 16 bin civarında yerli eserin telif ve tercüme anlaşması yapılan projede bu yıl 3 gün boyunca sürecek buluşma kapsamında 3 bin 5 yüz civarında görüşmenin yapılması ve bu sayının daha yukarılara taşınması bekleniyor. Ayrıca her yıl bir ülkenin odak ülke olarak belirlendiği ve seçilen ülkenin yayıncılık sektörünün dünyaya tanıtıldığı programın bu yılki odak ülkesi Çin oldu. Odak ülke katılımcılarına Türkiye’deki yayıncılık dinamikleri özel olarak tanıtılarak, katılımcıların Türkiye’nin yayın sektörüne aşina olmaları amaçlanıyor. Seçilen ülkenin yayıncılık sektörü, sektörün üzerinde durduğu temel meseleler, okuyucunun genel eğilimleri gibi başlıkları ele alan seminer ve etkinlikler tertip ediliyor.





“Media Match” ile yayıncılar ve dijital platformalar buluşacak

Bu sene ilki düzenlenecek “Media Match” etkinliği de yayın sektörüyle senkronize çalışması mümkün olan dijital platformlardan gelecek temsilcilerin, yayıncılarla bire bir görüşmeler yapmasına imkân sağlayacak. Etkinlikle, yazılı eserleri temel alarak içerik üretmek isteyen prodüksiyon şirketleri ve senaristlerle e-kitap ve sesli kitap uygulamaları üzerine çalışan firmalar ve yayıncıların bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirmesi hedefleniyor.





Yapay zekâ öne çıkacak

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları ile dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması, İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amaçlanıyor. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan program, 2021’den itibaren hibrit bir modelde düzenlenerek, katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi ikili görüşme yapma imkânı sunuyor. Her yıl belirli konuları proje kapsamında gündeme getiren etkinlikte, bu yıl öne çıkan konunun yapay zekâ olacak ve bu konuyla ilgili çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.



