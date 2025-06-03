Dünyanın en büyük ve en güçlü büyükbaş hayvanları açıklandı: İşte ağırlıkları...

TÜRKİYE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIKTA AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, 2024 yılında AB ülkelerine kıyasla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan varlığında lider konuma geldi.





Türkiye'nin büyükbaş hayvan sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,4 artışla 16 milyon 986 bin oldu.

PEKİ EN BÜYÜK, BÜYÜKBAŞ HAYVAN HANGİ ÜLKEDE?

Binlerce yıldır evcilleştirilen sığırlar, dünyadaki en büyük ve en etkileyici hayvanlardan bazılarını temsil etmektedir. Devasa boğalardan yüksek öküzlere kadar, bu muhteşem canlılar boyutları ve güçleriyle şaşkına çeviriyor.





Dünyanın En Büyük İneği İtalya'nın Toskana bölgesinden gelen bir inek ırkıdır. Boyları 2 metreyi aşabiliyor...





KURBAN BAYRAMI YAKLAŞIYOR!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş hayvanlar kategorisinde en büyük hayvan merak konusu oldu...





İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 BÜYÜKBAŞ HAYVANI!

10) CHAROLAIS | FRANSA: 1.100 KG AĞIRLIĞINDA

9) BAZADAISE | FRANSA: 1.100 KG

8) LIMOUSIN | FRANSA: 1.100 KG

7) PARTHENAIS | FRANSA: 1.150 KG

6) MONTBELIARDE | FRANSA: 1.200 KG

5) ALMAN ANGUS | ALMANYA: 1.200 KG

4) GLAN CATTLE | ALMANYA: 1.200 KG

3) MAINE-ANJOU | FRANSA: 1.400 KG









EN ÇOK TERCİH EDİLENLERDEN

Fransa'nın Anjou bölgesinden gelen Maine-Anjou, süt ve sığır eti üretiminde çok yönlülüğü ile ünlüdür. Yaklaşık 1.400 kg ağırlığındaki bu inekler, kas gelişimleri ve besi kolaylıkları nedeniyle saygın bir yere sahiptir.





Zaman zaman huysuzlaşan boğalara rağmen, annelik içgüdüleri ve yüksek kaliteli sütleri buzağıların iyi beslenmesini sağlayarak onları çiftçiler için değerli bir varlık haline getirir.

2) SOUTH DEVON | BİRLEŞİK KRALLIK: 1.600 KG





BAZULARI 2.000 KG AĞIRLIĞINDA

"Kibar Dev" olarak bilinen Güney Devon, Birleşik Krallık'tan gelmektedir ve en büyük yerli sığır ırkıdır. Ortalama 1.600 kg olan ve bazıları 2.000 kg'a ulaşan bu sığırlar, hem et hem de süt üretiminde üstündür. Boğaların 12 yaşına kadar çalışması ve ineklerin 15 yıl boyunca üremesi, uzun ömürlü ve üretken olmalarını sağlayarak onları sektörde değerli kılmaktadır.

1) CHIANINA | İTALYA





2 METRE BOYUNDA

İtalya'nın Toskana bölgesinden gelen Chianina, 2 metre yüksekliğe ve 1.700 kg'ı aşan ağırlığa ulaşarak dünyanın en büyük sığır ırkı olma özelliğini taşımaktadır. Sığır eti üretimiyle tanınan bu ırk, aynı zamanda çeki sığırı olarak da popülerdir. Sıcak iklimlere dayanıklılığı ve parazit direnci ile en eski ve en sağlam ırklardan biri olmaya devam etmektedir.