​Dünyanın ilk holografik NFT defilesi

Erkek giyimine getirdiği farklılık ve yeniliklerle öncülüğünü sürdüren Kiğılı, “Yarın için bugünden” mottosuyla oluşturduğu ekolojik ve teknolojik ürünlerinin yer aldığı Tomorrow koleksiyonu ile birlikte global platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT parçalarını geçtiğimiz günlerde tanıttı. Kiğılı, “Yarın için bugünden” mottosuyla yola çıktığı Tomorrow koleksiyonuyla; daha sürdürülebilir, daha teknolojik, daha ekolojik ve daha yenilikçi bir vizyonu benimsiyor. Koleksiyon; Ekolojik ve sürdürülebilir ürünlerden oluşan Ecoline, inovatif ürünlerden oluşan Tecnoline ve Metaverse evrenlerinde giyilebilen koleksiyondan oluşan Metaline olarak üç farklı kategoriden oluşuyor.

Sürdürülebilirlik temasıyla şekillenen ve yarının dünyasıyla uyumlu şekilde üretimi gerçekleştirilen Tomorrow koleksiyonu, Kiğılı’nın doğaya ve insana saygısının en önemli göstergesi olan parçalardan oluşuyor. Tomorrow’daki Ecoline koleksiyonunda bitkilerin kök ve yapraklarından elde edilen yüzde 100 doğal boyalı rahat giyim ürünleri ile üretiminde 20 kat daha az su kullanılan kenevir esaslı pantolon ve gömlek yer alıyor. Tecnoline koleksiyonunda ise ter tutmayan, leke bırakmayan ve antibakteriyel gümüş iyon teknolojisi ile hayata geçirilen garnili gömlek bulunuyor.

REKLAM

GİYİLEBİLİR NFT’LER SATIŞA SUNULDU

Lansmanda dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle tanıtılan ve global platformlarda satışa sunulan giyilebilir NFT koleksiyonu; gömlek, smokin ve sweatshirt’ten oluşuyor. NFT koleksiyonunda yer alan parçalar, Kiğılı’nın günümüz dünyasında öne çıkardığı sürdürülebilirlik ve eşitlikten oluşan marka değerlerini yansıtıyor. Yıllar önce bir dükkan ve bir gömlek ile başlayan Kiğılı’nın hikayesini metaverse dünyasına taşıyan koleksiyonda yer alan gömlek, taşıdığı geri dönüşüm simgesiyle, her yönüyle daha farklı, daha teknolojik ve daha ilham verici özellikleriyle öne çıkıyor. Koleksiyonun ikinci parçasını ise gerçek dünyada en özel anları eşlik eden ve şimdi de metaverse’teki avatarlara şıklık katacak smokin oluşturuyor. Koleksiyonun üçüncü parçasında da Kiğılı’nın her zaman ön planda tuttuğu ve tüm ürünlerinin iç etiketlerine konumlandırdığı eşitlik simgesinin yer aldığı sweatshirt yer alıyor. NFT koleksiyonunda yer alan parçalar, global bir platform olan OpenSea’de satışa sunuldu ve yakın zamanda da Türk girişimi olan GoArt evreni üzerinden satın alınabilecek.

REKLAM

Yarınlara imzamızı atıyoruz

Son yıllarda çokça konuşulan NFT, metaverse ve sürdürülebilirlik kavramlarının uzun zamandır gündemlerinde olduğunu belirten Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, son dönemde yaptıkları teknoloji yatırımlarının ardından “Yarın için bugünden” diyerek Tomorrow koleksiyonunu ve NFT parçalarını oluşturduklarını söylüyor. Suerdem, “Erkek giyiminde yeni bir dönemi başlatacak özel parça ve tasarımlarımız için uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdik. Değişen dünyaya ayak uydurmak ve hatta önüne geçerek yenilikler üretmeye değer veren bir marka olmanın verdiği sorumlulukla Tomorrow koleksiyonumuz ve giyilebilir NFT parçalarımızla yarınlara imzamızı bugünden atıyoruz” diyor.