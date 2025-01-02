Dünyanın şifa merkezi Türkiye

Gelişmiş sağlık altyapısı, yüksek kaliteli hizmetleri ve uygun maliyetleriyle sadece bu yıl 1,5 milyonu aşkın sağlık turistine şifa dağıtan Türkiye, özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen sağlık turistlerinin ilgisini çekiyor. Türkiye, son 22 yılda sağlık turizmi alanında gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla dünya çapında bir çekim merkezi haline geldi. 2002 yılında sağlık turizmiyle elde edilen gelir 1 milyar doların altındayken, 2024 itibarıyla bu rakam 10 milyar dolara yaklaştı. Sağlık hizmetlerindeki ileri teknoloji, uygun maliyetler ve nitelikli uzman kadrolar, Türkiye’yi milyonlarca yabancı hastanın tercih ettiği bir ülke konumuna taşıdı. Türkiye’ye gelen hastalar ağırlıklı olarak Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinden geliyor. Estetik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, ortopedi, kardiyoloji ve kanser tedavisi gibi alanlarda Türkiye, yüksek kaliteli hizmetleri uygun maliyetlerle sunarak rakip ülkelerin önüne geçmeyi başardı. Türkiye, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarıyla sağlık turizmi alanında küresel çapta dikkat çeken bir başarı hikayesine imza attı. Akupunktur, ozon tedavisi, kupa terapisi ve aromaterapi gibi uygulamalarda sağlanan kalite, ileri teknoloji altyapısı ve nitelikli sağlık profesyonelleri, Türkiye’yi bu alanda tercih edilen bir destinasyon haline getirdi. Türkiye, geleneksel tıp uygulamalarını modern tıp hizmetleriyle birleştirerek sağlık turizmi pastasından önemli bir pay almayı başardı. 2024 itibarıyla Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için gelen yabancı hasta sayısı 1,5 milyonu aşarken, buradan elde edilen gelir bu yıl itibarıyla 2 milyar 314 milyon 717 bin doları bulurken totalde 10 milyar dolara yaklaştı. Termal kaynakların zenginliği ve geleneksel tedavi yöntemlerinin modern altyapıyla entegre edilmesi, bu başarının temel taşlarını oluşturuyor. Geleneksel tıp sağlık turizmi, yalnızca ekonomik katkılarla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Türkiye’nin kültürel mirasını ve tarihsel şifa geleneklerini dünyaya tanıtma fırsatı sunuyor. Kaplıcalar, doğal tedavi merkezleri ve geleneksel bitkisel ürünlerin kullanımıyla Türkiye, şifa turizmini kültürel bir deneyimle birleştiriyor. Türkiye, geleneksel tıp alanında hem şifa sunan hem de kültürel değerlerini dünyaya tanıtan bir ülke olarak, sağlık turizmi sektöründe liderlik yolunda ilerlemeye kararlılıkla devam ediyor. Türkiye, 2028 yılına kadar geleneksel tıp sağlık turizminden elde edilen geliri de artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, uluslararası sağlık fuarlarına katılım artırılırken, geleneksel tıp uygulamalarında uzmanlaşmış sağlık profesyonellerinin eğitimi için yeni programlar hayata geçiriliyor. Ayrıca, özellikle termal turizmin yoğun olduğu bölgelerde yeni GETAT merkezlerinin kurulması planlanıyor.