Ekşi mayanın izinde yöresel köy ekmeği yaptılar

Akçakoca Yukarı Mahalle'de ki etkinlikte, Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ile öğretim elemanları uygulamalı olarak köy ekmeği yapımı gerçekleştirdi. Öğrenciler yaptıkları Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirebilecek yemek ile ortak geçmiş ve tarih gibi konulara verdikleri önemi bir kez daha sergilemiş oldu. Yukarı mahalle esnafı ve halk ile birlikte gerçekleştirilen ekşi mayalı köy ekmeği yapımı hem öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesine hem de Düzce Üniversitesi ile yerel halkın kültürel zeminde bir araya gelmesine vesile oldu.