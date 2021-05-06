Emine Işınsu’ya veda

Roman ve oyun yazarı Emine Işınsu vefat etti. 2008 yılından bu yana alzheimer hastalığıyla mücadele eden Işınsu son üç yıldır hastalığından dolayı yatakta tedavi görüyor, kimseyle konuşamıyordu. Yazar Halide Nusret Zorlutuna’nın kızı olarak dünyaya gelen ve 17 yaşındayken edebiyat dünyasına adım atan Işınsu, geniş kesimleri ve kuşakları etkileyen romanlar kaleme aldı. Çiçekler Büyür, Ak Topraklar, Azap Toprakları, Sancı, Küçük Dünya gibi romanlarıyla büyük ses getiren yazar aynı zamanda tasavvufla da yakından ilgilenmiş ve son dönemlerinde Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Niyazi Mısri gibi Anadolu erenlerinin hayatlarını kaleme almıştı. Işınsu gönül bağı kurduğu Hacı Bayram Camii’nde bugün öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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Emine Işınsu annesi Halide Nusret Zorlutuna ile

BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Babasının görevi nedeniyle 17 Mayıs 1938’de Kars’ta dünyaya gelen Emine Işınsu, Cumhuriyet döneminin ilk öğretmenlerinden olan şair ve yazar Halide Nusret Zorlutuna’nın kızıdır. Asker olan babasının görevleri nedeniyle Sarıkamış, Şanlıurfa ve Karaman gibi şehirlerde çocukluğu geçen Emine Işınsu lise ve üniversite eğitimini Ankara’da sürdürdü. Annesiyle çıkardıkları Ayşe Dergisi ile yazı hayatına adım atan Işınsu ilk şiir kitabı İki Nokta’yı 17 yaşındayken çıkardı. Ancak yazı hayatına şiirle değil roman ve oyun yazılarıyla sürdürdü.

Küçük Dünya romanıyla edebiyat çevrelerinin ilgisini çeken Işınsu’nun 1970’te sağ sol çatışmasında işkenceyle öldürülen ülkücü gençlerden Dursun Önkuzu’nun hayatını anlattığı Sancı romanı ise ülkücü gençliğin romanı oldu. Aynı zamanda 1971-1981 yılları arasında çıkardığı Töre dergisiyle bir dönemin fikir ve düşünce dünyasına damga vurdu. “Bir Yürek Satıldı”, “Bir Milyon İğne” ve “Adsız Kahramanlar” oyunlarını da kaleme alan Işınsu’nun TRT’de radyofonik oyun olarak yayınlanan “Bir Yürek Satıldı” eseri ile “Küçük Dünya” romanı televizyon dizisi olarak TRT’de izleyicilerle buluştu. Birçok dergi ve gazetede de yazıları yayımlanan Işınsu’nun Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Türk Edebiyatı Vakfı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye Milli Kültür Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği gibi birçok kurumdan ödülü bulunuyor.