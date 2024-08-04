Eritmeden süzmeden

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı peynire dair düzenlemeye göre eritme peynir yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak. Bakanlık tarafından hazırlanan ve görüşe açılan taslağa gelen görüşler değerlendirilerek son hali verilecek.

Yapılacak değişiklikle tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek amaçlanıyor. Eritme peynirlerde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadeler gıdanın adının yerine kullanılamayacak. Temel görüş alanında, eritme peynir etiketinin büyüklüğü halihazırda en az 1,2 milimetre olmak zorunda. Yeni düzenlemeyle gıdanın adının yazımında punto büyüklüğü en az 3 milimetre olarak değiştirilecek. Eritme peyniri yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak. Peynirlerde çeşni oranı da yüzde 6 ile sınırlandırılacak. Taslağa göre sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenler de ezme ya da püre şeklinde kullanılamayacak.

Nisan ayında tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yapılan düzenlemeyle gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadelerin kullanılması yasaklanmıştı.

Yazının başlığından ne anladığınızı ya da bir şey anlayıp anlamadığınızı bilemem. Meramım peynire dair bazı konulara temas etmeye, mevzuat çerçevesinde yapılmak istenenlere değinmeye çalışmak. Bugünlerde konuşulan konu ise eritme peyniri. Tabii, bilen de konuşuyor bilmeyen de. Allah'a şükür ki uzmanı bol bir memleketteyiz! Mevzudan kimin ne anladığı bilinmez. Ama illa ki her önemli mesele gibi bunda da hedef saptırma ve manipülasyon endişesi hakim.

Süt, ayran, yoğurt ve tereyağında olduğu gibi maalesef peynirde de endüstriyel açıdan işleyen sistem tüketici için tüketiciden çalıyor. Şöyle ki, bu ürünlere ulaşabiliyoruz. Ama gerçekte içi boşaltılmış, muhtevası değişmiş bir şekilde. Doğruya doğru envaiçeşit peynirler marketlerde, şarküterilerde, internette kıyamet gibi.

Bu sıcak günlerde bir yandan orman yangınlarıyla, bir yandan da sokaktaki başıboş hayyanlara ilişkin düzenlemeyle uğraşan Tarım ve Orman Bakanlığımız diğer yanda peynir işini düzelteceğim diye kolları sıvamış. Amaç eritme peyniri diye satılan ürünlerin yöresel veya kaşar adı altında satılmasını önlemek. Peki, bu nasıl olacak? İlgili mevzuata dair düzenleme görüşe açılmış. Peki problem sadece eritmeden mi ibaret? Tabii ki hayır. Bana göre en başta el atılması, düzeltilmesi gereken konu “süzme peynir” adı altında satılan ürünlerde.

Bu konuda her türlü zorluğa rağmen bir şeylerin düzeltilebileceğine ilişkin ümidimi kaybetmiş değilim. Fotoğraf çekiminde poz verirken “çiiz” yerine “peynir” demeyi öğrendiğimizde işte o zaman üreticisiyle ve tüketicisiyle bu eşsiz ürünümüze gereken önemi ve değeri vereceğiz.

Yeni analiz yöntemi geliştirildi

Eritme peynirinin kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi amacıyla yeni analiz yöntemi geliştirildi. Kaşar peynirinde kullanımı yasak maddelerin tespiti için fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine yönelik yeni analiz yöntemleri uygulamaya alınacak.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’ne göre, kaşar peynirinde gıda katkı maddeleri olarak eritme tuzlarından fosfat ve sitratın kullanılmaması gerekiyor. Bu tuzların eritme peyniri olarak bilinen işlenmiş peynirlerde ise kullanımına belirlenen limitler dahilinde izin veriliyor.

Kaşar peynirlerinde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitinde karar ölçütü olarak fosfor/azot oranı 0,15, sitrat tuzları tespiti için karar ölçütü olarak kuru maddede sitrik asit oranı yüzde 0,45 olarak kullanılacak. Bu analizleri yapmaları için talimatlandırılan ilgili laboratuvarların validasyon/verifikasyon çalışmaları eylül sonuna kadar tamamlanacak.

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Malzemeler:

Hamur için: 50 kg ekmeklik buğday unu, 30 litre su, 300 g ekmek mayası , 250 g tuz.

İç harç için: Ürün başına 120 g peynir ve/veya sucuk, pastırma, kavurma.

Hamur üzeri için : Ürün başına 10 g tereyağı ile 5 g çörek otu ve susam ayrıca isteğe bağlı olarak haşhaş.

Hazırlanması: Un, tuz, maya ve su ilave ederek hamuru iyice yoğurun. 1 saat kadar dinlenmeye bırakın. Gaz çıkışını önlemek için birkaç defa çevirin. Bezelere ayırıp yarım saat dinlendirin. Hamur üzerine çörek otu, susam veya haşhaş serpin. Fırında odun ateşinde pişirmeye bırakın. Şişmeye başlayınca somunları çıkarıp yatay olarak kesin, içine iç/harç yerleştirin. Peynir alt kısma gelecek şekilde çeşidine göre sadece peynir ve/veya sucuk/kavurma/pastırma koyun. Somunları kapatın ve üzerine tereyağı sürerek tekrar fırına sürün. Ortalama 3 dakika kadar pişirip fırından çıkarın. Artık ürününüz servise hazırdır.







