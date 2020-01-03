Hayat Ertuğrul Gazi için Söğüte yerleşti Hayatını yazmaya başladı
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​Ertuğrul Gazi için Söğüt'e yerleşti: Hayatını yazmaya başladı

Ertuğrul Gazi için Söğüt'e yerleşti: Hayatını yazmaya başladı

Türk İslam tarihi araştırmacısı Emrah Bekçi, Ertuğrul Gazi'nin hayatını kaleme alabilmek için Osmanlı Devleti'nin doğduğu Söğüt'e yerleşti. Ertuğrul Gazi'nin Türk tarihi için çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyleyen Bekçi, "Bu çalışmalar üzerine, ben de bir vatan evladı olarak 'Üzerine ne koyabilirim, ne yapabilirim?' diye düşünerek Söğüt'e geldim. 4 aydır bu ilçede yaşıyorum. Bir yazarın, telif eser meydana getirirken o eserin bölgeye ait olması için orada yaşayan insanlara dokunması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi AA
Ertuğrul Gazi'nin hayatını da kaleme almak için yollara düşen Bekçi, Kayseri'den 4 ay önce geldiği Söğüt'te ev kiraladı.
Ertuğrul Gazi'nin hayatını da kaleme almak için yollara düşen Bekçi, Kayseri'den 4 ay önce geldiği Söğüt'te ev kiraladı.

Türk İslam tarihi hakkında kitapları bulunan 45 yaşındaki araştırmacı yazar Emrah Bekçi, Ertuğrul Gazi'nin hayatını yazmak için 4 ay önce ev kiralayarak yerleştiği Osmanlı Devleti'nin doğduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde araştırmalarına başladı.

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Bekçi, Ertuğrul Gazi hakkında yazılan makaleleri araştırıp kitabının hazırlığını yapıyor.

3 dilde belgesel çekti

Yunus Emre ve Mevlana biyografileri başta olmak üzere 5 kitabı bulunan Bekçi, Anadolu Selçukluları dönemine ait 3 dilde de belgesel çekti.

Ertuğrul Gazi'nin hayatını da kaleme almak için yollara düşen Bekçi, Kayseri'den 4 ay önce geldiği Söğüt'te ev kiraladı.

Söğüt Tarih, Araştırma, Düşünce ve Kültür Sanat Derneği ile iş birliği içerisinde ilçeyi karış karış gezen, vatandaşlarla bir araya gelen ve Ertuğrul Gazi Türbesi'ni her gün ziyaret eden yazar, ilçede kiraladığı evde Ertuğrul Gazi hakkında yazılan makaleleri araştırıp kitabının hazırlığını yapıyor.

Bekçi, Osmanlı Devleti'nin doğduğu Bilecik'in Söğüt ilçesinde araştırmalarına başladı.

4 aydır burada yaşıyor

Türk İslam tarihi araştırmacısı ve yazar Emrah Bekçi, yaptığı açıklamada, Ertuğrul Gazi'nin Türk tarihi için çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Söğüt'ün, cihan devletinin kurulduğu topraklar olduğunu hatırlatan Bekçi, şöyle konuştu:

"Atamız Ertuğrul Gazi ile ilgili olarak akademik ve bilimsel camiada bir sürü çalışma yapılıyor. Bu çalışmalar üzerine, ben de bir vatan evladı olarak 'Üzerine ne koyabilirim, ne yapabilirim?' diye düşünerek Söğüt'e geldim. 4 aydır bu ilçede yaşıyorum. Bir yazarın, telif eser meydana getirirken o eserin bölgeye ait olması için orada yaşayan insanlara dokunması gerekiyor. Biz tarihimizi televizyonlardan öğreniyoruz. Televizyonlar, ticari kaygı güttükleri için bize her şeyi vermiyor. Tabii ki televizyon, tiyatro ve her alanda çalışma yapıp farkındalık yaratmak önemli ama bilimsel donelerle hareket edilmesi gerekiyor. Bundan dolayı bu konuda bir çok noksanlık var. Örneğin, Süleyman Şah oğlu Ertuğrul Gazi midir, Gündüz Alp oğlu Ertuğrul Gazi midir?"

Günde 10 saatini okumaya ayırıyor

Günde 10 saatini okumaya ayırdığını dile getiren Bekçi, geri kalanını da az uyuyup Ertuğrul Gazi Türbesi'nde araştırmalar yapmak ve vatandaşlarla sohbet etmekle geçirdiğini sözlerine ekledi.

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