Kuruluş Osman'da sürpriz gelişme: Abdurrahman Alp geri döndü

Tarihi dizi, Diriliş Ertuğrul'da Abdurrahman Alp karakteriyle bilinen ve oyunculuğuyla gönülleri feth eden Celal Al, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Abdurrahman Gazi ismiyle katıldı.
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Osman Bey'e en başından beri ihanet eden öz amcası Dündar Bey'i öldürtü.
Büyük şeyhlerden biri olan Şeyh Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşrudur. Şeyh, bu durumdan çok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Dizide büyük ihtimalle yer alacak bu sahne geceye damgasını vuracak.
Osman Bey'in komutası altında olan Turgut Alp'in kuşattığı İnegöl'ü fethetti. 1299 yılıda Osmanılı'nın kuruluşu olarak kabul etti.
Osmanlı Devleti bağımsızlığını 1302'de Koyunhisar Muharebesinden sonra kazandı. Moğol istilalarından kaçan Müslümanların, beyliğine sığınması ile Osman Gazi, siyasi ve askeri gücü arttıracak.
Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı. Dizide merhametli padişan bu bağışlarınında yer alacağı bekleniyor.
Osmanlı henüz Söğüt'te küçük bir beylik iken bile çevresindeki güçlerle askeri ve siyasi ilişkilere büyük önem veriyordu. Bizans'ı çok yakından izleyen Osman Gazi, komşu tekfurun kızını esir alarak bu ilişkiyi bir adım ileriye taşıdı. Kendiliğinden Müslüman olan Nilüfer Hatun'u, Orhan Bey ile evlendirdi. Sögüt'e yerleşen Nilüfer Hatun, Osmanlı hanedanında yüzyıllar boyunca sürecek 'yabancı' gelin geleneğinin de ilk temsilcisi oldu. Dizide yer alacak olan bu bölüm maceralarla dolu olacak.
Osman Gazi döneminde yaşanan en garip olay ise, 40 cengaverini kadın giysileri giydirerek Bilecik kalesine sokması ve bu yolla kaleyi fetmesidir.
1288'de alınan Karacahisar, 1299 yılına gelindiğinde mescitleri, mektepleri, çarşıları ve pazarı ile mamur bir belde hâlini almıştı. Halk, Dursun Fakih'e gelerek şehirde cuma namazı kılınması için izin istediler. Ayrıca problemlerinin çözümü için kadı tayin edilmesini arzu ettiler. Dursun Fakih konuyu Şeyh Edebâli'ye açtı. Sonra beraberce Osman Gazi'ye arz ettiler. Osman Gazi Ne yapılmak gerekiyorsa yapılsın. deyince, Dursun Fakih: Hanım! Sultandan izin almak gerektir. dedi. Bunun üzerine Osman Gazi: Bu şehri ben kendi kılıcımla aldım. Bunda sultanın ne dahli var ki ondan izin alayım? Ona sultanlık veren Allah bana da gaza ile hanlık verdi. Eğer minneti şu sancak ise ben kendim dahi sancak kaldırıp düşmanlarla uğraştım. Eğer o, 'Ben Selçuk hanedanındanım!' derse ben de 'Gök Alp oğluyum!' derim. Eğer 'Bu ülkeye ben onlardan önce geldim!' derse 'Süleyman Şah dedem de ondan evvel geldi.' derim. cevabını verdi. Bu sözlerden sonra Dursun Fakih ilk cuma günü, minberde hutbeye çıktı. Duadan sonra Osman Gazi'nin adını hutbede zikretti. Böylece Osmanlı Devleti bağımsızlığını ilan etti.
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Diriliş Osman Gazi'de olacak büyük olaylar: Cengaverlerine kadın kıyafeti giydirdi
TRT'nin reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul, bu yıl bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu olan ve Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Gazi'nin hayatı ve başarıları ekranlara gelecek. İlginç fikirleri ile yaptığı başarılar dizide yer alacak.
Abdurrahman Gazi Kimdir?
Abdurrahman Gazi Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş bir kumandan, Aydos Kalesi'nin fatihidir. Ertuğrul Gazi zamanında başlayan devlet hizmetini Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirmiştir.
Abdurrahman Gazi de İstanbul tarafındaki hisarlara akınlar düzenlemiştir. Bursa fethedilinceye kadar, Bizans sınırında uçbeyi olarak hizmetlerde bulundu.
Abdurrahman Gazi 1329 senesinde vefat etmiştir. İsmi Eskişehir yakınında kendi adı ile anılan köyde yaşamakta, mezarı da Samandıra, İstanbul'a baglı Abdurrahman Gazi mahallesinde bulunmaktadır.
Abdurrahman Gazi'nin türbesi.
Celal Al kimdir? Celal Al, 1982 yılında Artvin'de doğdu. Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alarak kariyerine önemli bir adım atmıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin kadrosunda yer alarak Abdurrahman Alp karakterini canlandırmıştı. Şimdi Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman'da yer alacak.
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Osman Gazinin yanında efsane denilecek nitelikte arkadasları vardı bu alplerin fetihlerde isimleri sık sık geçmektedir. Herkesin başbuğ bildiği Ertuğrul Gazi'ye candan ve gönülden bağlı oldukları gibi Osman Gazi'ye de ölümüne bağlı olan alpleri anlatacağız.
Osman Gazi, Ahi Şeyhlerinden Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona saygı duyardı. Sık sık Şeyh Edebali'nin Eskişehir Sultanönü'ndeki Dergahına gider ve misafir kalırdı. Şeyh Edebali, Osman Gazi'nin akıl hocalığını yapmıştır.
Ertuğrul Bey'in silah arkadaşı olan Turgut Alp, Osman Gazi'nin de sadık Alp'i oldu. . İnegöl kalesini Osman Gazi'yle beraber fethetti. İnegöl'ün idaresi Turgut Alp'e verildi. Orhan Gaziyle silah arkadaslığı yaptı. En uzun ömre sahip alp.
Kara Ali Alp: Aykut Alp'in oğludur. Osman Gazi'nin yanında tüm savaşlar katılmış ve destanlara konu olacak şekilde yiğitçe savaşmıştır. Kalenin fethinden sonra Osman Gazi, Kara Ali'yi kale papazının kızıyla evlendirdi. Düşman üzerine akınlar düzenleye Kara Ali, İzmit'in alınmasını kolaylaştırdı.
Saltuk Alp: Osman gazinin sadık silah arkadaşıdır. Hayatı boyunca Osman Gazi'nin yanında bulundu. Fakat tarihi kayıtlarda ismine pek rastlanmadı. Osman Gazi, Sakarya'da seferdeyken ülkenin güvenliğini Saltuk Alp'e vermişti.
Aykut Alp: İlk fetihlerden itibaren Osman Gazi'nin yanında yer alan Aykut Alp'e İnönü kalesi verildi. Müslümanlara işkence yapan tekfurun kafasını kesip Orhan Gazi'ye getirdi.
Konur Alp: Osman Gazi'nin en meşhur silah arkadaşlarındandır. Başlangıçtan itibaren Osman Gazi ile beraber tüm savaşlara katıldı. Orhan Gaziyi seferlerde tek bırakmaması için Konur Alp'i görevlendirdi.
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Osman Gazi'nin Alpleri belli oldu: Ertuğrul Bey'den sonra yeni bir komutada
TRT'nin fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul bu sezon bitiyor. Ertuğrul Bey'in oğlu ve Osmanlının kurucusu olan Osman Gazi'nin yanındaki silah arkadaşlarını Osman Gazi dizisinde göreceğiz. Babası Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşının Osman Gazi'nin yanında bulunması da izleyenleri sevindirecek.