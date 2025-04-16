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Evinize giren bakıcıyı iyi tanıyın: Bulaşıcı hastalık riskine dikkat

Evinize giren bakıcıyı iyi tanıyın: Bulaşıcı hastalık riskine dikkat

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
13:1316/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Uzmanlar uyarıyor: Sağlık taraması yapılmadan bakıcı işe başlatılmamalı.
Uzmanlar uyarıyor: Sağlık taraması yapılmadan bakıcı işe başlatılmamalı.

Evde yaşlı, hasta ya da bebek bakımına destek olması için işe alınan bakıcılar, istemeden de olsa ciddi sağlık riskleri taşıyabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerle yakın temas halinde olan bakıcıların sağlık durumu, hem bakım alan kişi hem de evde yaşayan diğer bireyler için büyük önem taşıyor.

Medical Center Evde Sağlık ve Bakım Merkezi Genel Müdürü Derya Tuna Vardar, bu konuda aileleri uyarıyor: “Bakıcı adayının tanı konulmamış bir kronik hastalığı ya da bulaşıcı bir enfeksiyonu olabilir. Ayrıca düzenli ilaç kullanımı, sağlık tarama geçmişi ve bulaşıcı hastalık testleri mutlaka sorgulanmalı. Test sonuçları işe alım öncesinde bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.”

Hangi Testler Yapılmalı?

Bakıcıların özellikle solunum, kan ve temas yoluyla bulaşabilecek hastalıklar açısından taranması gerektiğini vurgulayan Vardar, işe başlamadan önce yapılması önerilen bazı testleri şöyle sıralıyor:

• Anti-HBS

• HBsAg

• Anti-HCV

• Anti-HIV

• Dışkıda parazit ve mikroskobik inceleme

• Covid ve Influenza hızlı test

• Herpes testi

Bu testlerin ev ortamında da yapılabileceğini belirten Vardar, “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış evde sağlık hizmeti veren merkezler aracılığıyla, bakıcıların sağlık taramaları evde de kolayca yapılabilir” dedi.

Bakıcıya Eğitim Verilmeli

Sadece sağlık değil, bakıcının bilgi ve iletişim becerileri de kritik. Bazı bakıcılar aile üyelerinden gelen yönlendirmeleri dikkate almayabilir ya da yeterli bakım bilgisine sahip olmayabilir. Bu gibi durumlarda, çatışma yaşamadan çözüm üretmenin en etkili yolunun profesyonel eğitim olduğunu söyleyen Vardar, şu uyarıda bulunuyor:

“Bakıcıya bebeğe, yaşlıya ya da hastaya nasıl yaklaşması gerektiği profesyoneller tarafından öğretilmeli. Böylece hem bakım kalitesi artar hem de bakıcı-aile iletişimi güçlenir.”

Her Bakıcı Tehlikeli Değil, Ancak...

Her bakıcının sağlık riski taşıdığı anlamına gelmediğini hatırlatan Vardar, “Ancak olası tehlikelerin farkında olmak ve işe başlamadan önce gerekli kontrolleri yapmak sevdiklerinizin sağlığı ve güvenliği için vazgeçilmezdir” diyor.


#Derya Tuna Vardar
#HBsAg
#Anti-HCV
#Anti-HIV
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