Eyüpsultan'da yıkım aşamasındaki binaya ait duvar fırtınanın etkisiyle çöktü: 2 araç zarar gördü

Zarar gören araç sahibinin ağabeyi Şeref Güney, "Olay saat 14.00’te oldu. Kardeşim beni aradı; kendisi aracı park edip camiiye gitmiş. Geldiğinde duvarın yıkıldığını söyledi. Bana haber verdi, ben de geldim. Onlar da şimdi karakola gittiler. Polis buraya geldi tutanak tutalım dediler tutmadılar. Şu an kendileri karakola gittiler. Biz burada yıkılmayla alakalı birşey görmedik. Yukarıdaki duvarın uçtuğunu gördük. Buradaki inşaat şu an yıkım aşamasında zaten. Çevresinde de hiçbir önlem alınmamış bir şekilde şu an bir yıkım gerçekleşiyor. Buradaki hem esnaf için yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturuyor. Çocuklar bu yoldan geçip okula gidiyorlar. Bu şekilde sıkıntı oluşuyor. Bunun bir önleminin alınması lazım. Şu anda mevcut bugün bir yıkım yok burada. Orada boşta kalan tuğladan bir duvar vardı. Rüzgar vurunca o tuğla olan bina aşağıya göçüp geliyor. Araçların üstüne düşüyor. Fırtınanın etkisiyle galiba düşüyor çünkü burada şu an hiçbir yıkım faaliyeti yok. Sadece fırtınanın etkisiyle duvar geldi, araçların üzerine düştü. Kardeşlerim karakolda bununla alakalı tutanak tutturmaya gittiler" dedi.