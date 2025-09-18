Filmini Filistinli annelere adadı

Hilal Çelenk’in yazıp yönettiği, yapımcılığını Hilal Film’in üstlendiği “Heyelan” filminin çekimlerinde sona gelindi. ​​​​​​​Evlat acısının evrenselliğini ve bu acı karşısında insan ruhunun direncini ele alan filmin oyucu kadrosunda Nihal Menzil, Hakan Bilgin ve Yağmur Damcıoğlu, çocuk oyunculardan ise Üveys Muhammet Kaya, Nurten Palabıyık ve Zeynep Küçükvardar yer alıyor. Filmin İznik’in İhsaniye Köyü’ndeki setine konuk olup, yönetmen ve oyuncularla konuştuk. Heyelan’ın ilk uzun metraj filmi olduğunu söyleyen Yönetmen Çelenk, evlatlarını kaybetmiş anneleri anlatan filmini Filistinli annelere adadığını söyledi.

Profesyonel bir ekiple çalıştığını ve herkesin birbirine destek olduğunu belirten Çelenk, “İlk gün biraz heyecanlı ve stresliydim ama bu dayanışmayla stresimi attım. Ekip birbiriyle çok kaynaştı. Duygusu ağır bir film, zorlu şartlarda çekiyoruz. Az önce sizin de gördüğünüz gibi bir dağa tırmandık, Hacer Ana karakterimizi canlandıran Nihal ablamız bile hiç ses etmeden oraya tırmandı” diyerek ekibin zorlu şartlara hızlıca uyum sağladığından bahsetti.

FİLİSTİN’LE İLGİLİ METAFORLAR VAR

Heyelan’ın iki kadının buluşma hikayesini anlattığını ifade eden Çelenk, “Biri tevekkül etmiş bir Anadolu kadını, diğeri ise modern bir keman sanatçısının yol ve kaderlerinin birleşmesi. Bu filmde altını çizdiğim en büyük şey inanç ve yaşadığımız acılar karşısında düştüğümüz boşluk. Bu film, evlatlarını kaybetmiş annelere hitap eden bir film. 7 Ekim’de başlamış gibi gözüken ve tabii ki öncesi de olan Filistin’de yaşanan katliama seyirci kalamıyoruz. Bu filmi Filistin’deki annelere adamak istedim. Filmin içinde de onlarla ilgili metaforlar var. Keşke o metaforları koymak zorunda kalmasaydım. Ama bizlerin de yapabileceği, ses getirebileceği, dikkat çekebileceği şeyler bunlar” dedi.

KALBİMLE ALKIŞLIYORUM

Asmalı Konak, Camdaki Kız gibi dizilerde oynayan ve Heyelan’da başrol üstlenen usta oyuncu Nihal Menzil, canlandırdığı karakter olan Hacer Ana’yı sevdiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Oynadığım projelerde canlandırdığım karakterin mutlaka bir şeyi bana benziyor. Hacer Ana’yı sevdim çünkü bilge bir Anadolu kadını. Acılarla baş etmesi falan çok başka bir noktada. Yönetmenimiz filmini Filistinli kadınlara adıyor. Bu çok önemli bir şey. Çoğu insanın görmezden geldiği çok büyük bir soykırım yaşanıyor orada. O çocukları, o kadınları, o insanları düşünürken çok etkileniyorum. Böyle bir duyguyla yola çıkan bir insanı ben kalbime alkışlıyorum sadece.”

YOLLAR HEP KESİŞİYOR AMA GÖREMİYORUZ

Uzun süredir tiyatroda komedi oynadığını aktaran Yağmur Damcıoğlu ise son yıllarda böyle bir dramda oynamak istediğini belirtti. Ekibin profesyonelliğine hayran kaldığını aktaran Damcıoğlu, “Hem çalışması hem ortam çok rahattı. Öyle olunca herkes kendi işine konsantre olabiliyor. İki kadının yollarının kesişerek birbirlerinin acısına ortak olmalarını anlatıyor senaryo. Sadece bu konuda değil bir sürü konuda bu şekilde yol kesişmeleri oluyor. Kesiştiği anda tercih edeceğiz, o yol mu bu yol mu diye, fakat çoğu zaman göremiyoruz bence. Yönetmenimizin filmi Filistinli annelere adaması da çok anlamlı. Çok doğru ve çok ince bir karar verdiğini düşünüyorum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİMLE BURADAYIM

Çukurova Üniversitesi’nde akademisyen olan filmin yardımcı yönetmeni Batuhan Kalaycı, öğrencileriyle birlikte sette olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Öncelikle hem sektörde hem de akademide olmak çok büyük bir mutluluk benim için. Çünkü akademiyi bilimle ve sanatla harmanlamak ülkemizin vizyonu için de gençlerimiz için de çok önemli. Burada teoriden pratiğe geçtik, derslerde anlattıklarımı uygulamalı bir şekilde yaşadık.”

MÜZİKLER ROYAL COLLEGE’DEN

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT destekli filmin görüntü yönetmenliği koltuğunda Kürşat Üresin otururken, yardımcı yönetmenliğini Batuhan Kalaycı, uygulayıcı yapımcılığını ise Seda Ediz üstleniyor. İznik Belediyesi sponsorluğunda çekilen filmin müziklerini ise Londra Royal College of Music’te eğitim alan besteci Işın Eray hazırlıyor.







