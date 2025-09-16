Emmy’de ‘Özgür Filistin’ sloganı

Televizyon dünyasının Oscarları olarak nitelendirilen 77. Primetime Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. ABD’de California eyaletinin Los Angeles kentindeki Peacock Tiyatrosu’nda düzenlenen törende Filistin’in sesini duyurmak için sanatçılar birbirleriyle yarıştı. 7 Ekim soykırımı başladığında festivallerde görmezden gelinen Filistin, şimdi kırmızı halıların vazgeçilmezi oldu. Törene katılan birçok ünlü oyuncu, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İSRAİL’E YAPTIRIM UYGULAYIN

“Canavarlar: Lyle ve Erik Menendez Hikâyesi” dizisinin yıldızı, Oscar ödüllü İspanyol sinema oyuncusu Javier Bardem, ödül törenine Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen kefiyeyle katıldı. Bardem, The Hollywood Reporter dergisine verdiği demeçte, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı destekleyen veya meşrulaştıran herhangi bir filmde veya televizyon şirketinde çalışmayacağını belirterek, “Bu kadar basit. Bu sektörde ya da başka herhangi bir sektörde bunu yapmamalıyız” dedi. İsrail’e ticari ve diplomatik yaptırımlar uygulanması çağrısında

bulunan Bardem, “Özgür Filistin” ifadesini kullandı.

YAHUDİ OYUNCU DA 'ÖZGÜR FİLİSTİN' DEDİ

Törende en dikkat çeken çıkışlarından biri Yahudi aktrist Hannah Einbinder’dan geldi. Hacks dizisindeki rolüyle Komedi Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü alan ve kırmızı “Artists4Ceasefire” (Gazze savaşında acil ve kalıcı bir ateşkes, sivillere insani yardım ulaştırılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan sanatçılardan oluşan bir kolektif) rozetini takan oyuncu Einbinder konuşmasını, “Özgür Filistin” ifadeleriyle sonlandırdı. Ödülünü aldıktan sonra salonun dışında konuyla ilgili açıklama yapan Einbinder, “Bir Yahudi olarak, Yahudilerin İsrail devletinden ayrı olduğunu dile getirmek benim yükümlülüğüm. Bizim dinimiz ve kültürümüz, bu tür etnik-milliyetçi devletten gerçekten ayrıdır” dedi.

Megan Stalter “Ateşkes” yazan çanta ile katıldı

ABD’li komedyen ve oyuncu Megan Stalter da törene üzerinde “Ateşkes” yazan bir çanta ile katıldı. Bir platformda sesini duyurmanın önemine dikkati çeken Stalter, dünyada yaşananlar hakkında konuşmanın kıyafet tercihlerinden daha önemli olduğunu vurguladı.

ADOLESCENCE ÖDÜLLERİ TOPLADI

Ödül töreninde Netflix yapımı “Adolescence” ile Apple TV yapımı “The Studio” dizileri, birçok dalda ödül alarak geceye damgasını vurdu. Törende “En İyi Drama Dizisi” ödülüne The Pitt sahip olurken, “En İyi Komedi Dizisi” ödülünü de The Studio aldı. The Studio oyuncularından Seth Rogen “En İyi Erkek Komedi Oyuncusu” ödülünü kazanırken, Hacks dizisi oyuncularından Jean Smart ise “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü. Toplam 13 ödül kazanan The Studio, tek sezonda en fazla ödül kazanan komedi dizisi olarak kayıtlara geçti.

Owen Cooper

EN GENÇ EMMY ÖDÜLLÜ OYUNCU

The Pitt dizisi oyuncularından Noah Wyle “En İyi Erkek Drama Oyuncusu” ödülüne layık görülürken, “En İyi Kadın Drama Oyuncusu” ödülünü Severance dizisindeki rolüyle Britt Lower aldı. “En iyi Mini Dizi” ödülünü alan “Adolescence” dizisinin oyuncularından Stephen Graham, “En İyi Mini Dizi Oyuncusu” ödülünü eve götürdü. Ayrıca, dizinin oyuncularından Erin Doherty “En İyi Yardımcı Kadın Mini Dizi Oyuncusu” ödülünü kazanırken, Owen Cooper da “En İyi Yardımcı Erkek Mini Dizi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

Cooper, 15 yaşında bu kategoride kazanan en genç oyuncu oldu.








