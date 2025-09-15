Yeni Şafak
Sivas'ta tescilli 156 yıllık tarihi konak kamuya hibe edildi

Sivas'ta tescilli 156 yıllık tarihi konak kamuya hibe edildi

16:0915/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Sivas'ın Zara ilçesinde tescilli 156 yıllık tarihi Mahir Paşa Konağı, kamuya hibe edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Zara ilçe merkezinde bulunan tarihi Mahir Paşa Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Konağı kamuya bağışlayan hak sahibi Nuran Türkistan'a teşekkürlerini ileten Şimşek, 1869 yılında yapılan tarihi konağın restore edilmesi için çalışma başlatılacağını belirtti.

Şimşek, ilçedeki temasları kapsamında tescilli Dostarlaroğlu Konağı'nı da ziyaret etti.


Konağın sahibi Hasan Basri Ünal ve Ayten Ünal ile bir araya gelen Şimşek, 20. yüzyılda inşa edilen konağın tarihi hakkında bilgi aldı.

Aile fertlerine sağlıklı ömürler dileyen Şimşek, Zara'nın tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir ilçe olduğunu ifade etti.

#Sivas
#Zara
#Nuran Türkistan
#Mahir Paşa Konağı
