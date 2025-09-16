Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Mevlana filminden ilk kareler paylaşıldı

Mevlana filminden ilk kareler paylaşıldı

04:0016/09/2025, Salı
G: 16/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mevlana Filmi.
Mevlana Filmi.

17 Ekim’de vizyona girecek olan Mevlana: Mest-i Aşk filminden ilk kareler sinemaseverlerle paylaşıldı.

Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği yapım, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlâna’nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor. Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseını gibi birbirinden değerli isimlerin rol aldığı film, tarihi bir dönemi anlatmanın ötesinde sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu sinema diliyle yeniden yorumluyor.



#aktüel
#hayat
#tarih
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, tarih duyurusu geldi mi?