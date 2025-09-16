Mevlana filminden ilk kareler paylaşıldı

Yönetmenliğini Hassan Fathi’nin üstlendiği yapım, Mevlana’nın gönül yoldaşı Şems-i Tebrizi’nin esrarengiz kayboluşunu ve bu olayın Mevlâna’nın hayatındaki derin yankılarını beyazperdeye taşıyor. Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan, Halit Ergenç ve Shahab Hosseını gibi birbirinden değerli isimlerin rol aldığı film, tarihi bir dönemi anlatmanın ötesinde sevgi, dostluk ve insanın içsel yolculuğunu sinema diliyle yeniden yorumluyor.